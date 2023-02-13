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影／奥迪男併排停車還嗆人：2400而已 中警獲檢舉今告發

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市一名駕駛奥迪進口車的男子，10日晚間將轎車並排停車在北區中清路，引來後方機車騎士不滿，發生口角，奥迪駕駛態度和緩致歉，卻堅持不移車，還說「2400而已，我開這種車」，影片在網路流傳後引發熱議。第二警分局今表示，已接獲檢舉，將依法告發。

網路社群「社會事新聞影音」近日流傳一段影片，時間是10日晚間6時許，一名機車騎士行經台中市北區中清路一段時，發現一輛奥迪轎車並排停車，騎士不斷按鳴喇叭示意，提醒車主到場移車。

一名中年男子聽到喇叭聲後現身，先要求騎士關掉手機錄影，更強調「這樣有違規嗎」，騎士回應，「並排停車太扯，可罰2400，要不要叫警察來」，男子態度才和緩，向騎士致歉，但也說只是幫小朋友問個東西，最後騎士要求男子移車，但男子不從，還說「2400而已，我開這種車」。

第二警分局表示，案發時雙方沒有報案，此案在11日已接獲民眾檢舉交通違規，後續將檢視內容後，依法告發年約40多歲的車主。

二分局提醒，根據道交條例規定，並排停車可分為臨時停車與停車，可分別處罰300元至600元，或2400元罰鍰。

第二警分局長楊川說，違規停車不僅危害交通秩序及安全、影響車流順暢及用路人路權，更常衍生交通事故，呼籲駕駛人切勿貪圖一時方便，隨意停車，否則遭開罰荷包失血事小，影響其他用路人生命安全事大，不可不慎。

台中市一名駕駛奥迪轎車的男子在北區併排停車，遇到機車騎士提醒，堅不移車，影片引發熱議。圖／摘自社會事新聞影音
台中市一名駕駛奥迪轎車的男子在北區併排停車，遇到機車騎士提醒，堅不移車，影片引發熱議。圖／摘自社會事新聞影音

車主 台中市 機車騎士

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