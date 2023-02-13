開學護童 新北20歲女警牽小朋友過馬路...是她第一次

今天是開學日，新北警方一如往常啟動「護童專案」勤務，針對轄內198所國民小學，動員671名警民力，維護學童上下學安全，不少警分局出動警察大頭娃娃，配合手持標語，在學校門口發放宣導品，同時婦幼隊也宣導「跟騷、騷擾」等，共同守護學童身心安全。

其中，中和區景新國小有亮眼女警賴君瑜在路口執勤，而今天的護童專案是她的「第一次」。賴君瑜是警專39期畢業，屏東人北漂工作，今年20歲，去年10月底至中和分局中和派出所報到，針對第一次的護童勤務，她說維護交通安全看似簡單，但卻很重要，也透露會想當警察，就是想幫助民眾。

新北警方舉例說明「護童專案」，像是中和區由中和警分局負責，中和區國小計有9所，就學人數眾多，轄區員警提早在早上7點部署勤務，每天7點20分後，是學童到校上課的「熱點時段」，員警會結合義交、學校志工、導護媽媽及老師配合校方加強學校周邊交通疏導及護童專案勤務。

新北警方說，為了維護學童上下學安全，各分局包括板橋、海山、新莊、三重、蘆洲、林口、中和、永和、新店、土城、汐止等16個分局，都啟動「護童勤務」，另外也針對學校周邊違規停車及汽、機車不停讓行人部分加強勸導取締，呼籲民眾行經校區時放慢車速。也強調，偵查隊有跟各級學校建立校園聯繫窗口，若學校有可疑人士，會立即到場處理。