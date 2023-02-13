快訊

男同志冥婚電影熱映 專家指劇情曲解民俗意涵

NFL／超級盃酋長致命一踢屠鷹 四分衛馬霍姆斯近4年2冠

進門就找碴店員「你新來的？」 迴轉壽司乾脆不做奧客生意了

開學護童 新北20歲女警牽小朋友過馬路...是她第一次

聯合報／ 記者翁至成林昭彰／新北即時報導

今天是開學日，新北警方一如往常啟動「護童專案」勤務，針對轄內198所國民小學，動員671名警民力，維護學童上下學安全，不少警分局出動警察大頭娃娃，配合手持標語，在學校門口發放宣導品，同時婦幼隊也宣導「跟騷、騷擾」等，共同守護學童身心安全。

其中，中和區景新國小有亮眼女警賴君瑜在路口執勤，而今天的護童專案是她的「第一次」。賴君瑜是警專39期畢業，屏東人北漂工作，今年20歲，去年10月底至中和分局中和派出所報到，針對第一次的護童勤務，她說維護交通安全看似簡單，但卻很重要，也透露會想當警察，就是想幫助民眾。

新北警方舉例說明「護童專案」，像是中和區由中和警分局負責，中和區國小計有9所，就學人數眾多，轄區員警提早在早上7點部署勤務，每天7點20分後，是學童到校上課的「熱點時段」，員警會結合義交、學校志工、導護媽媽及老師配合校方加強學校周邊交通疏導及護童專案勤務。

新北警方說，為了維護學童上下學安全，各分局包括板橋、海山、新莊、三重、蘆洲、林口、中和、永和、新店、土城、汐止等16個分局，都啟動「護童勤務」，另外也針對學校周邊違規停車及汽、機車不停讓行人部分加強勸導取締，呼籲民眾行經校區時放慢車速。也強調，偵查隊有跟各級學校建立校園聯繫窗口，若學校有可疑人士，會立即到場處理。

新北警方補充說，警察大頭娃娃在校門口除了教育宣導，也希望能溫和開學氣氛，讓警民多一點互動，小朋友過馬路時開心的讓女警姐姐牽著手，確保安全的同時，也讓氣氛融洽。

中和區景新國小有亮眼女警賴君瑜在路口執勤，她牽著小朋友的手過馬路，而今天的護童專案也是她的「第一次」。記者翁至成／翻攝
中和區景新國小有亮眼女警賴君瑜在路口執勤，她牽著小朋友的手過馬路，而今天的護童專案也是她的「第一次」。記者翁至成／翻攝
女警賴君瑜是警專39期畢業，今年20歲，平時私下的生活照片曝光，外型十分亮眼，她說當警察就是為了想要幫助民眾。記者翁至成／翻攝
女警賴君瑜是警專39期畢業，今年20歲，平時私下的生活照片曝光，外型十分亮眼，她說當警察就是為了想要幫助民眾。記者翁至成／翻攝
冷颼颼的寒假後，今天迎接國高中、小學開學，新北市警方針對轄內198所國民小學，動員671名警民力啟動「護童專案」勤務，讓家長及社會大眾安心。記者翁至成／翻攝
冷颼颼的寒假後，今天迎接國高中、小學開學，新北市警方針對轄內198所國民小學，動員671名警民力啟動「護童專案」勤務，讓家長及社會大眾安心。記者翁至成／翻攝
中和區景新國小有亮眼女警賴君瑜在路口執勤，她牽著小朋友的手過馬路，而今天的護童專案也是她的「第一次」。記者翁至成／翻攝
中和區景新國小有亮眼女警賴君瑜在路口執勤，她牽著小朋友的手過馬路，而今天的護童專案也是她的「第一次」。記者翁至成／翻攝
女警賴君瑜是警專39期畢業，今年20歲，平時私下的生活照片曝光，外型十分亮眼，她說當警察就是為了想要幫助民眾。記者翁至成／翻攝
女警賴君瑜是警專39期畢業，今年20歲，平時私下的生活照片曝光，外型十分亮眼，她說當警察就是為了想要幫助民眾。記者翁至成／翻攝
女警賴君瑜是警專39期畢業，今年20歲，平時私下的生活照片曝光，外型十分亮眼，她說當警察就是為了想要幫助民眾。記者翁至成／翻攝
女警賴君瑜是警專39期畢業，今年20歲，平時私下的生活照片曝光，外型十分亮眼，她說當警察就是為了想要幫助民眾。記者翁至成／翻攝
冷颼颼的寒假後，今天迎接國高中、小學開學，新北市警方針對轄內198所國民小學，動員671名警民力啟動「護童專案」勤務，讓家長及社會大眾安心。記者翁至成／翻攝
冷颼颼的寒假後，今天迎接國高中、小學開學，新北市警方針對轄內198所國民小學，動員671名警民力啟動「護童專案」勤務，讓家長及社會大眾安心。記者翁至成／翻攝
冷颼颼的寒假後，今天迎接國高中、小學開學，新北市警方針對轄內198所國民小學，動員671名警民力啟動「護童專案」勤務，讓家長及社會大眾安心。記者翁至成／翻攝
冷颼颼的寒假後，今天迎接國高中、小學開學，新北市警方針對轄內198所國民小學，動員671名警民力啟動「護童專案」勤務，讓家長及社會大眾安心。記者翁至成／翻攝
女警賴君瑜是警專39期畢業，今年20歲，平時私下的生活照片曝光，外型十分亮眼，她說當警察就是為了想要幫助民眾。記者翁至成／翻攝
女警賴君瑜是警專39期畢業，今年20歲，平時私下的生活照片曝光，外型十分亮眼，她說當警察就是為了想要幫助民眾。記者翁至成／翻攝
中和區景新國小有亮眼女警賴君瑜在路口執勤，她牽著小朋友的手過馬路，而今天的護童專案也是她的「第一次」。記者翁至成／翻攝
中和區景新國小有亮眼女警賴君瑜在路口執勤，她牽著小朋友的手過馬路，而今天的護童專案也是她的「第一次」。記者翁至成／翻攝

新北 警察

延伸閱讀

今開學日 苗縣長鍾東錦一早率警方校門口迎接學童開學

新北3月起徵收溫泉取用費 集合式住宅也須繳費

彰化開學首日王惠美視察校園 開學後3周仍是防疫關鍵期

桃園開學日師生始業收心 警護童專案宣導交安護安全

相關新聞

影／國6大貨車翻覆 1人無呼吸心跳 舊正段全線封閉

國道6號東向1.8公里近舊正交流道附近，今天上午9時許，一輛大貨車與一輛轎車發生碰撞，造成1人OHCA(到院前心肺功能停...

開學日警察搶護童 LED背包、特製福袋上陣 基層譏蹭流量

今天是開學日，台中市警局所轄各單位，都在上午發出前往轄內學校護童的新聞，希望媒體曝光，四分局利用LED背包，寫上「起床好...

騎車遭風箏線纏眼 高雄婦人嚇傻「怎麼死都不知道」

高雄江姓女子昨天下午載孩子騎機車經過旗津三路，被風箏線勾到眼睛，所幸車速不快，沒有受傷，她事後在臉書貼文，「好險及時剎車...

影／奥迪男併排停車還嗆人：2400而已 中警獲檢舉今告發

台中市一名駕駛奥迪進口車的男子，10日晚間將轎車並排停車在北區中清路，引來後方機車騎士不滿，發生口角，奥迪駕駛態度和緩致...

開學護童 新北20歲女警牽小朋友過馬路...是她第一次

今天是開學日，新北警方一如往常啟動「護童專案」勤務，針對轄內198所國民小學，動員671名警民力，維護學童上下學安全，不...

古坑公墓失火燒掉逾3甲竹林地 2月99件燒雜草近半是墓地

雲林縣消防局統計今年2月有99件雜草火警，近半都是墓地焚燒雜草引起，2月10日古坑鄉一處公墓發生火警，超過3甲地被燒成灰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦