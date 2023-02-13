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古坑公墓失火燒掉逾3甲竹林地 2月99件燒雜草近半是墓地

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣消防局統計今年2月有99件雜草火警，近半都是墓地焚燒雜草引起，2月10日古坑鄉一處公墓發生火警，超過3甲地被燒成灰燼，附近竹林、柳丁園都遭殃。鄉長林慧如表示，今年墓地火災比預期還早，農民尚未開闢好防火巷，導致災情嚴重，呼籲要帶水熄滅餘燼。

公所民政課長李進益說，古坑鄉一處公墓上周五發生嚴重火警，依空拍圖顯示，從墓地延伸出去火勢超過3甲地，包括1.8甲公墓被燒得一片焦黑，附近農民約1.3甲竹林、柳丁園及香蕉園也全都遭殃，損失很嚴重，呼籲民眾掃墓燒金紙時，要撲滅餘燼。

古坑鄉長林慧如說，清明節前周末會有民眾陸續掃墓，是火災好發期，但沒想到今年發生的很早，附近農民還沒開闢好防火巷就發生火災，導致災情慘重，提醒民眾掃墓要帶水，不只能解渴，還能將燒金紙的餘燼熄滅，避免禍害農田。

消防局表示，近期天氣晴朗無雨，雜草火警增加，造成消防員不小負擔，掃墓時要謹記4不2記得口訣，不任意燒雜草、不隨意丟煙蒂、不讓冥紙飛揚、不隨意放鞭炮，以及記得撲滅餘燼、記得收拾垃圾。

雲林縣古坑鄉一處公墓火警，延燒逾3甲地，燒到一片焦黑。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉一處公墓火警，延燒逾3甲地，燒到一片焦黑。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉一處公墓火警，延燒周圍竹林、果園燒到。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉一處公墓火警，延燒周圍竹林、果園燒到。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉一處公墓火警，延燒周圍竹林、果園燒到。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉一處公墓火警，延燒周圍竹林、果園燒到。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉一處公墓火警，延燒逾3甲地，燒到一片焦黑。圖／古坑鄉公所提供
雲林縣古坑鄉一處公墓火警，延燒逾3甲地，燒到一片焦黑。圖／古坑鄉公所提供

古坑 農民

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