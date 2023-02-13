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嘉義市暗夜農田傳詭異機車聲 原來烏龍一場
嘉義市義教街夜裡一處農田詭異地不斷傳來隆隆的機車聲，民眾循著聲音看到黑暗的農田中似乎有輛機車沒有熄火發動著，卻沒看到人，警方據報趕到，聯絡上車主，車主也在找機車，原來車主失智的太太騎機車出去卻走回家，直到警方來電才解開謎團。
嘉義市公園派出所日前接獲報案，義教街路段旁的田裡，有輛機車沒有熄火正在發動著，而且沒有看到駕駛人。警方到達現場後，報案人帶著員警進到田裡，遠遠就聽到機車發動的聲音，崎嶇的田壟讓警方疑惑駕駛人怎麼騎進來的，查看四周，都沒發現駕駛人，起初擔心是否有意外發生，急忙請派出所值班同仁聯繫車主，當車主吳姓男子接獲警方通報時，跟警方說他也正在找機車。
原來年約50多歲的吳婦晚間將機車騎出去後，就自行走路返家，吳男詢問太太機車蹤影，太太因有些失智，沒辦法講出停放地點，讓吳男不知如何是好，只能徒步到處查看，幸好接到警方來電。
吳男照警方指示到停放地點查看，到場時也充滿疑惑，不清楚太太怎麼把車子騎進崎嶇的田裡，員警擔心夜間視線不佳，要車主暫時將機車安置一旁空地，等到白天再來將機車騎回家。吳男感到有些不好意思造成困擾，也感謝民眾及員警的幫忙。
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