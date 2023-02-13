高雄無業男翹家卻沒錢 天后宮許願池被他當「提款機」

高雄61歲黃姓男子負氣離家卻沒帶錢，看到旗津天后宮前的許願池堆滿銅板，不顧媽祖就在眼前，把池子當成提款機，跳入池中大肆搜刮銅板，得手後跑到鄰近的「豐收廣場」清點收入，警方循線找到涉案黃男，得手銅板已經花用一空，全案警詢後，依竊盜罪嫌將他移送法辦。

擁有300多年歷史的旗津天后宮，是旗津人信仰中心，廟前的許願池有「媽祖」坐鎮，讓不少遊客、信眾祈福兼添香油錢。

平日打零工的黃男日前和家人吵架，負氣離家卻身無分文，身為在地旗津人的他想到天后宮的許願池有大筆銅板，於是動上歪腦筋，9日深夜趁四下無人，跨越許願池的欄杆，跳入池中大肆搜刮銅板，花了約半小時才將銅板撿拾乾淨，隨後跑到鄰近的「豐收廣場」清點收穫，確認得手500元現金後，才滿意的離開廣場。

隔天廟方發現許願池的銅板遭人搜刮一空，馬上到鄰近的旗津分駐所報案，警方調閱周邊監視器畫面，鎖定黃姓男子身分，原以為他得手後會返家，結果家人已有兩天沒有黃男消息，後再經警方追緝，10日晚間10時許，終於在海岸公園的涼亭裡找到行竊的黃男，隨即將他逮捕。

黃男面對員警詢問，一開始還裝傻表示不知情，在員警出示監視器影像後才坦承竊行，得手的銅板也被他花用一空，不僅搜刮許願池銅板，黃男腳踏車前掛著一把花色女用拐杖，經員警追問也發現是日前竊得的戰利品，案發不到24小時隨即宣布破案。