快訊

男同志冥婚電影熱映 專家指劇情曲解民俗意涵

NFL／超級盃酋長致命一踢屠鷹 四分衛馬霍姆斯近4年2冠

進門就找碴店員「你新來的？」 迴轉壽司乾脆不做奧客生意了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄無業男翹家卻沒錢 天后宮許願池被他當「提款機」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄61歲黃姓男子負氣離家卻沒帶錢，看到旗津天后宮前的許願池堆滿銅板，不顧媽祖就在眼前，把池子當成提款機，跳入池中大肆搜刮銅板，得手後跑到鄰近的「豐收廣場」清點收入，警方循線找到涉案黃男，得手銅板已經花用一空，全案警詢後，依竊盜罪嫌將他移送法辦。

擁有300多年歷史的旗津天后宮，是旗津人信仰中心，廟前的許願池有「媽祖」坐鎮，讓不少遊客、信眾祈福兼添香油錢。

平日打零工的黃男日前和家人吵架，負氣離家卻身無分文，身為在地旗津人的他想到天后宮的許願池有大筆銅板，於是動上歪腦筋，9日深夜趁四下無人，跨越許願池的欄杆，跳入池中大肆搜刮銅板，花了約半小時才將銅板撿拾乾淨，隨後跑到鄰近的「豐收廣場」清點收穫，確認得手500元現金後，才滿意的離開廣場。

隔天廟方發現許願池的銅板遭人搜刮一空，馬上到鄰近的旗津分駐所報案，警方調閱周邊監視器畫面，鎖定黃姓男子身分，原以為他得手後會返家，結果家人已有兩天沒有黃男消息，後再經警方追緝，10日晚間10時許，終於在海岸公園的涼亭裡找到行竊的黃男，隨即將他逮捕。

黃男面對員警詢問，一開始還裝傻表示不知情，在員警出示監視器影像後才坦承竊行，得手的銅板也被他花用一空，不僅搜刮許願池銅板，黃男腳踏車前掛著一把花色女用拐杖，經員警追問也發現是日前竊得的戰利品，案發不到24小時隨即宣布破案。

警方初步調查，擔任臨時工的黃男與家人因生活瑣事起爭執，匆忙離家導致身無分文，礙於顏面不想返家，才會動起歪念竊取廟方許願池的銅板，至於女用拐杖則是看它美觀才會動手，全案警詢後，依竊盜罪嫌將他移送法辦。

大膽在媽祖面前行竊的黃男，案發不到24小時就被逮。圖/讀者提供
大膽在媽祖面前行竊的黃男，案發不到24小時就被逮。圖/讀者提供
大膽在媽祖面前行竊的黃男，案發不到24小時就被逮。圖/讀者提供
大膽在媽祖面前行竊的黃男，案發不到24小時就被逮。圖/讀者提供
旗津天后宮前的許願池積累大量銅板，卻被黃男當成提款機，全部搜刮一空。圖/讀者提供
旗津天后宮前的許願池積累大量銅板，卻被黃男當成提款機，全部搜刮一空。圖/讀者提供

天后宮 監視器 媽祖

延伸閱讀

不講武德！迎接228連假 高雄夜未眠愈夜愈CHILL

騎車遭風箏線纏眼 高雄婦人嚇傻「怎麼死都不知道」

直擊！高雄傳搶案 陌生男亮刀搶長髮妹千元逃逸

又是她！高雄假貴婦又犯案 這次靠雞蛋得手8萬加iPhone

相關新聞

影／國6大貨車翻覆 1人無呼吸心跳 舊正段全線封閉

國道6號東向1.8公里近舊正交流道附近，今天上午9時許，一輛大貨車與一輛轎車發生碰撞，造成1人OHCA(到院前心肺功能停...

開學日警察搶護童 LED背包、特製福袋上陣 基層譏蹭流量

今天是開學日，台中市警局所轄各單位，都在上午發出前往轄內學校護童的新聞，希望媒體曝光，四分局利用LED背包，寫上「起床好...

騎車遭風箏線纏眼 高雄婦人嚇傻「怎麼死都不知道」

高雄江姓女子昨天下午載孩子騎機車經過旗津三路，被風箏線勾到眼睛，所幸車速不快，沒有受傷，她事後在臉書貼文，「好險及時剎車...

影／奥迪男併排停車還嗆人：2400而已 中警獲檢舉今告發

台中市一名駕駛奥迪進口車的男子，10日晚間將轎車並排停車在北區中清路，引來後方機車騎士不滿，發生口角，奥迪駕駛態度和緩致...

開學護童 新北20歲女警牽小朋友過馬路...是她第一次

今天是開學日，新北警方一如往常啟動「護童專案」勤務，針對轄內198所國民小學，動員671名警民力，維護學童上下學安全，不...

古坑公墓失火燒掉逾3甲竹林地 2月99件燒雜草近半是墓地

雲林縣消防局統計今年2月有99件雜草火警，近半都是墓地焚燒雜草引起，2月10日古坑鄉一處公墓發生火警，超過3甲地被燒成灰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦