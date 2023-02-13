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開學日警察搶護童 LED背包、特製福袋上陣 基層譏蹭流量

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

今天是開學日台中市警局所轄各單位，都在上午發出前往轄內學校護童的新聞，希望媒體曝光，四分局利用LED背包，寫上「起床好難」的標語，搭配宣導吸睛，婦幼隊則是利用紅包袋印製標語，加深印象，不過臉書社團「靠北police」則擷取TCPB的臉書貼文，質疑「蹭流量」。

台中市警局所轄各分局在今天都有在群組內，發布轄區警方前往學校護童的新聞稿，爭取媒體曝光，第二、三警分局長楊川、吳銘淵親自到學校觀察護童狀況，第四分局則是利用LED背包，讓站路口的警員背上，以標語「起床好難」等趣味標語，吸引學童目光後，搭配交通宣導，效果不錯。

另外，台中市警局婦幼隊則是在學校周邊，發放特製的紅包福袋，背面印有緊急報案專案，兒童自我保護六原則等標語，希望能讓學童拿著福袋，加深印象。

不過面對分局要求在開學日的護童勤務，以及廣發新聞稿的作法，引來基層不同想法，有基層認為，面對少子化，很多學童都是由家長陪著一起上學，再增加警力有可能造成浪費，加上類似的作法，也只是為增加新聞曝光考量，對學童交安沒有實際助益，反而像是站路口的保全。

臉書粉絲頁「靠北police」就提到，已有基層針對是否取消護童勤務的貼文，有熱烈討論，當時留言都是「罵聲四起」，還嘲諷今天台中市警局臉書「TCPB局長室」，也在今早發布護童貼文，質疑是「蹭流量蹭了一波」。

台中市婦幼隊表示，尊重基層同仁對於勤務的建議與想法，不過台灣行人的交通環境，需要警方關注，而開學日正好是轄區分局了解學校學童上下學，最好的實地勘查方式，也是很好向學童宣導交通觀念的機會。

市警局長李文章也說，他重視學童的通行安全，而各分局在開學日後，妥善的規畫各種護童勤務，結合校方、警方、志工，讓學童上下學更安心，也能增加見警率，目的就是要建構一個守護學童安全的模範城市。

今天開學日，台中市警局各分局都發布護童新聞，有臉書粉絲頁反應基層不同意見。圖／摘自靠北police
今天開學日，台中市警局各分局都發布護童新聞，有臉書粉絲頁反應基層不同意見。圖／摘自靠北police
今天開學日，台中市婦幼隊在學校發放特製紅包福袋，印有宣導標語，加深印象。圖／台中市警局提供
今天開學日，台中市婦幼隊在學校發放特製紅包福袋，印有宣導標語，加深印象。圖／台中市警局提供
今天開學日，台中市第四警分局發揮創意，以趣味標語搭配交通宣導，吸引學童目光。圖／第四警分局提供
今天開學日，台中市第四警分局發揮創意，以趣味標語搭配交通宣導，吸引學童目光。圖／第四警分局提供
今天開學日，台中市第四警分局發揮創意，以趣味標語搭配交通宣導，吸引學童目光。圖／第四警分局提供
今天開學日，台中市第四警分局發揮創意，以趣味標語搭配交通宣導，吸引學童目光。圖／第四警分局提供
今天開學日，台中市婦幼隊在學校發放特製紅包福袋，印有宣導標語，加深印象。圖／台中市警局提供
今天開學日，台中市婦幼隊在學校發放特製紅包福袋，印有宣導標語，加深印象。圖／台中市警局提供

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