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騎車遭風箏線纏眼 高雄婦人嚇傻「怎麼死都不知道」

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

高雄江姓女子昨天下午載孩子騎機車經過旗津三路，被風箏線勾到眼睛，所幸車速不快，沒有受傷，她事後在臉書貼文，「好險及時剎車，不然後果不敢想像」、「怎麼死都不知道」。警方事後也在風車公園電線桿，找到兩卷風箏線，已立即移除，也呼籲民眾收妥線繩，不要放任不管。

昨下午江女騎機車載著小孩沿旗津三路往南行駛，經過風箏公園時，被綁在電線桿上的風箏線纏上，江女眼睛遭線繩勾到，所幸當時正好碰上紅燈，她已略為減速才沒造成受傷。

事後江女報警並在臉書發文，痛罵放風箏的民眾「要放風箏就要麻煩好好收好風箏線，好險及時剎車，不然後果不敢想像，有經過風車公園真的要很小心，隨時怎麼死的都不知道，希望玩風箏的人要有公德心，小小疏忽可能就會要人命。」

鼓山分局中洲派出所獲報後，派出員警到場，果然在江女遭勾到的地點，發現路樹、電線桿上方有兩卷風箏線，警方擔心再遇到意外，立即上前移除，後續將再調閱附近監視器畫面釐清。

警方表示，遊客放風箏時，務必將線頭確實收好，如果中途風箏斷線，也應該尋求協助，切勿放任不管，避免造成其他民眾的危險。

警方在江女遭纏位置找到兩卷風箏線，已立即拆除避免再有人受傷。圖／讀者提供
警方在江女遭纏位置找到兩卷風箏線，已立即拆除避免再有人受傷。圖／讀者提供
警方在江女遭纏位置找到兩卷風箏線，已立即拆除避免再有人受傷。圖／讀者提供
警方在江女遭纏位置找到兩卷風箏線，已立即拆除避免再有人受傷。圖／讀者提供

風箏 監視器 路樹

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