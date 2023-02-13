桃園開學日師生始業收心 警護童專案宣導交安護安全
寒假過去，桃園市各級學校新學期今天上午開學日，中壢、楊梅、平鎮、龍潭、大溪警方一早執行護童專案，協助導護老師及志工，協助學童安全上學，平鎮分局長吳明彥向學童贈送小汽車造型手電筒等交通宣導品，宣導交通安全，要求警方加強學校路口安全大執法。
111學年第2學期開學第一天，各校學生發放課本正常上課，楊梅國小校長詹益賢說，學生開學到校整理環境、發放課本正常上課，明天舉行始業式提醒學生收心回歸正常，及宣導疫情後生活注意事項。平鎮南勢國小校長許志豪說，明天舉行開學升旗典禮，宣導生活注意事項。中壢國小校長楊文森說，該校周三（15日）全校學生集合做收心操，宣導開學後學生日常生活相關規定。
疫情解封下，近來相繼發生大車未禮讓行人重大傷亡事故，台灣「行人地獄」臭名躍上國際版面，新學期開學第一天，警方紛紛執行護童專案，員警配合導護老師、志工在學校附近路口，指揮交通維護學生安心到校，避免家長送學童上課造成塞車。
警方也趁機向學生宣導遵守交通規則，安全上下學，中壢分局贈送學童交通安全宣導磁貼，提醒孩子過馬路不分心、不玩耍，平鎮分局贈送學童杯墊及小汽車造型手電筒宣導注意交通安全，吳明彥表示，學生開學，警方加強學校周邊路口執法，維護學童行的安全，確保行車禮讓學童、行人，並宣導大小車輛行經行穿線減速慢行，停讓行人，維護交通安全環境。
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