桃園開學日師生始業收心 警護童專案宣導交安護安全

寒假過去，桃園市各級學校新學期今天上午開學日，中壢、楊梅、平鎮、龍潭、大溪警方一早執行護童專案，協助導護老師及志工，協助學童安全上學，平鎮分局長吳明彥向學童贈送小汽車造型手電筒等交通宣導品，宣導交通安全，要求警方加強學校路口安全大執法。

111學年第2學期開學第一天，各校學生發放課本正常上課，楊梅國小校長詹益賢說，學生開學到校整理環境、發放課本正常上課，明天舉行始業式提醒學生收心回歸正常，及宣導疫情後生活注意事項。平鎮南勢國小校長許志豪說，明天舉行開學升旗典禮，宣導生活注意事項。中壢國小校長楊文森說，該校周三（15日）全校學生集合做收心操，宣導開學後學生日常生活相關規定。

疫情解封下，近來相繼發生大車未禮讓行人重大傷亡事故，台灣「行人地獄」臭名躍上國際版面，新學期開學第一天，警方紛紛執行護童專案，員警配合導護老師、志工在學校附近路口，指揮交通維護學生安心到校，避免家長送學童上課造成塞車。