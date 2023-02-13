影／國6大貨車翻覆 1人無呼吸心跳 舊正段全線封閉
國道6號東向1.8公里近舊正交流道附近，今天上午9時許，一輛大貨車與一輛轎車發生碰撞，造成1人OHCA(到院前心肺功能停止)，大貨車翻覆後，占用內外側車道，舊正交流道車流阻塞數公里，霧峰交流道至東草屯路段全線封閉，國道警察第七大隊排除中。
經了解，國道6號東向1.8公里舊正交流道，今天上午近9時許，一輛自小客車疑因故障停靠交流道附近，一輛大貨車疑未注意前方車況追撞該輛小客車後翻覆，整輛車橫倒擋住內外側車道，1人傷勢嚴重，緊急送醫治療。
南投縣消防局表示，今上午9時2分獲報國道六號舊正交流道附近有車禍事故，現場1人OHCA，當下立刻調遣救護車馳援，受傷人員已由霧峰分隊救護車將人送往亞大醫院急救。
國道警察第七大隊則表示，該大隊接獲報案後，立即調派線上巡邏車前往處理，同步調遣緩撞車、工程車等前往事故現場，目前積極排除事故，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。
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