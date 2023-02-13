快訊

星雲大師圓寂讚頌典禮湧萬人送行 蔡總統親頒褒揚令讚「上善若水、握惠搖芳」

青年旅館PO慘照控台大營隊「放大雷」惡搞 管院說話了

白沙屯媽祖今台中清水起駕 85歲嬤無法跪拜二女警扶持助鑽轎底

影／國6大貨車翻覆 1人無呼吸心跳 舊正段全線封閉

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道6號東向1.8公里近舊正交流道附近，今天上午9時許，一輛大貨車與一輛轎車發生碰撞，造成1人OHCA(到院前心肺功能停止)，大貨車翻覆後，占用內外側車道，舊正交流道車流阻塞數公里，霧峰交流道至東草屯路段全線封閉，國道警察第七大隊排除中。

經了解，國道6號東向1.8公里舊正交流道，今天上午近9時許，一輛自小客車疑因故障停靠交流道附近，一輛大貨車疑未注意前方車況追撞該輛小客車後翻覆，整輛車橫倒擋住內外側車道，1人傷勢嚴重，緊急送醫治療。

南投縣消防局表示，今上午9時2分獲報國道六號舊正交流道附近有車禍事故，現場1人OHCA，當下立刻調遣救護車馳援，受傷人員已由霧峰分隊救護車將人送往亞大醫院急救。

國道警察第七大隊則表示，該大隊接獲報案後，立即調派線上巡邏車前往處理，同步調遣緩撞車、工程車等前往事故現場，目前積極排除事故，詳細事發經過及肇事原因仍待進一步調查釐清。

國道6號東向1.8公里近舊正交流道附近，大貨車與小客車發生碰撞後翻覆，全線封閉，事故排除中。記者賴香珊／翻攝
國道6號東向1.8公里近舊正交流道附近，大貨車與小客車發生碰撞後翻覆，全線封閉，事故排除中。記者賴香珊／翻攝
國道6號東向1.8公里近舊正交流道附近，大貨車與小客車發生碰撞後翻覆，導致全線封閉。圖／讀者提供
國道6號東向1.8公里近舊正交流道附近，大貨車與小客車發生碰撞後翻覆，導致全線封閉。圖／讀者提供

國道 車道

延伸閱讀

影／驚險！高雄貨櫃車專用道側翻 卡牆沿險墜4樓高地面

發11秒影片公審特斯拉不讓救護車 網見1關鍵反轟：你也該閃

影／機車切進內車道欲左轉 遭大貨車撞倒躺在血泊中

滿地稻米！疑未保持安全距離 中山高台南仁德路大貨車撞槽車

相關新聞

影／國6大貨車翻覆 1人無呼吸心跳 舊正段全線封閉

國道6號東向1.8公里近舊正交流道附近，今天上午9時許，一輛大貨車與一輛轎車發生碰撞，造成1人OHCA(到院前心肺功能停...

騎車遭風箏線纏眼 高雄婦人嚇傻「怎麼死都不知道」

高雄江姓女子昨天下午載孩子騎機車經過旗津三路，被風箏線勾到眼睛，所幸車速不快，沒有受傷，她事後在臉書貼文，「好險及時剎車...

機車乘客掉落手機 南警積極追查失主順利歸還

20歲尤姓女大學生昨天下午1點多乘坐友人機車，行經台南市中西區中山路， 她的手機不慎掉落，恰巧為巡邏員警發現，警方以車追...

開學日 東勢、和平警方與老師家長共同守護交通安全

今天是開學日，台中市東勢警分局與和平警分局今天派員警到小學門口，與老師和志工一起維持校門口交通秩序，保護學童上學交通安全...

國中小開學了！南警啟動護童確保平安

全國各國民中小學今開學，台南市白河、學甲、新營警分局一早就啟動「護童專案」，員警及協勤民力、志工前往轄內各小學校門口協助...

影／廂型車清晨失控撞電線桿橋墩護欄 2人送醫急救

一輛廂型車今天清晨5時許，行經台東市松江路一、二段路口時，突失控撞北上路旁電線桿及橋墩護欄，廂型車卡路旁水溝上、車頭變形...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦