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機車乘客掉落手機 南警積極追查失主順利歸還

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

20歲尤姓女大學生昨天下午1點多乘坐友人機車，行經台南市中西區中山路， 她的手機不慎掉落，恰巧為巡邏員警發現，警方以車追人，順利將手機物歸原主。

台南市警二分局民權派出所巡佐莊民誠、警員陳科志， 昨天下午1點多駕警車巡邏行經中西區中山路與民族路口時，見一輛雙載機車騎士後方，有手機從機車上掉落，員警拾起手機後欲交還騎士，騎士卻早已騎車離去。

員警調閱行車紀錄器及路口監視器追查手機失主，查出機車車主後，並通知該車後座乘客20歲的尤姓女子至派出所領回手機。

尤姓失主接獲警方通知至派出所領回手機時，其實自己還未發現手機遺失，向警方表示她是大學生，幸虧員警熱心助人、積極聯繫，才能找回自己萬元的手機，對警方積極協助尋回手機，頻頻致謝。

台南市警二分局表示，員警積極為民服務，深富同理心之舉值得肯定。另提醒民眾，如拾獲任何物品、金錢等，應送交派出所，切勿撿拾自用，以免觸犯侵占遺失物罪嫌，得不償失。

女大學生不慎遺失手機（右2），感謝台南市警二分局民權派出所員警積極追查， 順利找回手機。記者黃宣翰／翻攝
女大學生不慎遺失手機（右2），感謝台南市警二分局民權派出所員警積極追查， 順利找回手機。記者黃宣翰／翻攝

台南 失主 大學生

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