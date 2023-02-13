「開學日護童」 各地警方結合志工協勤民力總動員

今天2月13日是各地國小開學日，各地警方也同步推出「護童專案」。台南就學人口最多的永康、善化警分局員警大清早就到轄區小學大門及周遭路口站崗、充當導護老師，與義交、義警、民防、志工執行護童勤務，加強道路交通疏導。

善化分局包含善化、安定、新市、大內等4區有15所國小，永康分局永康一區就有國民小學11所，為防開學首日校門口及周邊道路秩序混亂、減少交通狀況，各分局提前召集各單位主管開會，各分駐派出所逐一拜訪轄內各級學校商討相關學童上學動線及因應措施，並實際針對學童下車地點、家長接送及學童步行動線勘察「減少交通衝擊與安全疑慮」。

善化分局長張沛銘、永康分局長甘炎民都一早帶領治安、交安及婦幼等各志工宣導團，前往國小與學校師長迎接學童上學，宣導「過馬路時記得走斑馬線」、「行人停看聽」、「反毒反詐騙」、「婦幼保護專線113」等交通安全觀念。

制服員警也都放在最明顯的位置，由志工及協勤民力在校門口高舉交通宣導牌，向家長宣傳安全防禦駕駛等交通安全概念。