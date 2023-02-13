開學日 東勢、和平警方與老師家長共同守護交通安全

今天是開學日，台中市東勢警分局與和平警分局今天派員警到小學門口，與老師和志工一起維持校門口交通秩序，保護學童上學交通安全。

各級學校今天開學，東勢警分局規劃校園周邊安全維護勤務，各分駐所和派出所針對東勢、新社、石岡轄區內20間小學校園出入口及周邊道路，實施「護童專案」勤務，結合義交、志工、導護媽媽老師，在上、下學時段協助交通疏導與守護學童安全，新社國小校長吳錦森、家長會長劉昌杰、里長柯廷蓁也一起到場宣導及護童勤務。

東勢警分局長林大為向到校學童宣導婦幼安全，針對學童遭誘騙私密照片等網路上的兒少性剝削行為宣導，提醒學童網路交友要小心，切勿拍照及提供個人姓名、學校給網友陌生人，避免受害，也請學校與家長多加關注學童網路交友情形。

台中市和平區達觀部落的和平警分局竹林派出所長吳菘添今天早上就在部落內唯一的小學「博屋瑪國小」附近巡邏，為迎接小學生第一天開學而忙碌。

和平地區有8所國小及2所分校，今天開學日，和平警分局啟動「護童勤務」，派遣警力在上、放學時段配合學校老師、導護媽媽及志工，共同在轄區國小校門守望，加強交通疏導，維持校園附近交通秩序，守護學童平安。