高雄警界傳所長荒 偏鄉警務員所長變巡佐一連頂8個月

高雄警界傳所長荒，其中偏遠的六龜分局桃源分駐所所長，原應由兩線二星警務員擔任，該所已8個月由一線四星巡佐頂替；市警局為此修正，該所將改由分局長遴選巡官派任；此外，近期也有約7到10名警務員所長將調陞，警局強調，目前所長候用名單有8人，會逐一遞補遺缺。

根據高雄市警局資料顯示，高市目前有132位所長，警務員75人、巡官30人，另偏遠分局有合併派出所辦公的巡佐27人。

去年中旬起，高市出現「所長荒」，其中六龜分局桃源分駐所所長原為兩線二星警務員擔任，所長陳淵賜去年7月調往仁武大樹分駐所後，因偏鄉功獎少、離家遠，山地加給3090元比分局繁重加給4200元少，從市區到桃源開車百公里，等於加給都花在油錢，無人有意願當桃源所長，因此改由一線四星巡佐暫代迄今。

此外，去年7月16日到今年1月16日期間，警界屆齡加提早退休者，空出多名兩線三星的「警務正」缺，今年預計有約8到10名兩線二星的警務員所長調陞，曝露「所長」短缺狀況。

高市警局傳所長荒的現象，連警局長林炎田開局務會議時，也忍不住抱怨：「你們分局長一直叫我想辦法，自己卻不保薦人上來」。

市警局表示，有關六龜分局桃源所長無人可派的窘境，已依照內政部警政署分駐(派出)所所長兼任規定，分駐所所長可由警正警務員或巡官兼任，警局已將桃源所長改由巡官兼任，將請該分局依權責評估遴選巡官派兼。

市警局強調，目前警務員候用所長計有8名，近期若辦理人員陞遷後，候用人員可運用派補到位，巡官所長則由分局長權限派補。

為防日後可能的所長荒，市警局表示，各業務單位推動各項勤(業)務時，對於所長督辦工作的辛勞，均訂有獎勵措施，今年1月16日亦修訂分駐(派出)所值班副所長實施計畫為例，增訂對於所長評核績優人員，每個月予以敘獎。分局長也可視權責給予所長獎勵；不會忽略所長的努力。

相較高雄都會區出現所長荒，屏東和台東縣較無此現象；其中屏東縣警局共有72位所長，警務員18人、巡官30人、巡佐24人，其中6名代理所長，分別為警備隊長1人、巡佐5人。為因應上班新制，今年起共有4個分局、25間分駐（派出）所執行跨所聯合服勤，所長滿員，無人力短缺。

另台東縣共有55位分駐（派）所長，其中警務員兼所長13人、巡官兼所長12人、巡佐兼所長29人、警備隊長代理所長1人。各序列人員均按現有職缺檢討補，相關外勤所長陞職遺缺，均由4個分局報適任人員報警局派補，無所長不足情形。