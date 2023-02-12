去年就聞到異味…嘉縣學區房驚見白骨 住7年房客傻眼

嘉義縣中正大學學區附近的1處出租套房，有房間傳出異味，警方今天進入驚見骨頭、頭顱，懷疑死者就是該間的48歲洪姓女房客，已採DNA比對身分，初步排除他殺嫌疑，15日進行複驗解剖；房客直言，去年就有怪味，沒想到出人命。

據了解，該處套房腹地大，共3棟，兩棟1層樓平房、1棟3層樓，距離中正大學僅1.5公里，租金實惠，住客包括學生、社會人士，出租率高，死者居住的平房棟，同棟住16人，幾乎滿房。

1名租死者隔壁棟7年的男房客，從大學住到現已出社會工作，他說，去年同排住戶都有聞到怪味傳出，但大家沒找到味道來源，今看見警方、穿白衣人員進出，套房管理人員還告知處理「寵物問題」，看新聞才知道發生命案，對於房東沒告知真相，感到十分離譜與無奈。

據指出，房東委託代管業者處理，沒見過死者，代管人員有撥打電話給洪姓女子，只是一直無人接，房東自認「收不到房租就認了」。洪女家屬則感到抱歉，向房東願負擔未繳的房租。

據了解，洪姓女子曾任嘉義基督教醫院放射師，幾年前回到南投老家休養，不料1年多前疑似與家人爭吵，離家出走後，前年到嘉義縣承租套房，還有先預繳房租，去年4月起就沒再繳租金，家屬報失蹤，依然沒得到她的下落。

嘉義基督教醫院表示，洪姓放射師已離職，不清楚離職後的個人狀況，對於發生意外感到很惋惜。