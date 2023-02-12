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影／白沙屯媽祖駐駕人潮多 清水警背包防竊宣導吸睛

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導

白沙屯媽祖今年進香參加的香燈腳很多，沿途隨行跟媽祖的民眾也多，媽祖今晚駐駕清水區，到現場參拜的人潮湧現，清水警分局員警到場疏導交通，多位員警背著黑色背包，包面有LED燈字幕，提醒大家防竊，注意隨身財物。

清水分局表示，今年白沙屯進香人潮恢復，今晚媽祖駐駕地點人潮多，警方請信眾注意自身財物，防竊，清水分局將持續加強宣導。

白沙屯媽祖今晚駐駕台中市清水區笠毅工業公司，今晚朝拜人潮多，警方派多名警力維持秩序，讓民眾都能如願拜媽祖，白沙屯媽祖鑾轎預計明天早上6點起駕，繼續南下進香行程。

清水分局表示，明天是開學首日，又逢白沙屯媽祖鑾轎經過，道路將湧入大量人潮，請明天接送學生上學的家長隨時注意道路狀況，清水警方將加強交通疏導，維護用路人與學童安全。

白沙屯媽祖今晚駐駕台中市清水區，現場人潮多，清水警分局員警在場防竊宣導。圖／警方提供
白沙屯媽祖今晚駐駕台中市清水區，現場人潮多，清水警分局員警在場防竊宣導。圖／警方提供
白沙屯媽祖今晚駐駕台中市清水區，現場人潮多，清水警分局員警在場防竊宣導。圖／警方提供
白沙屯媽祖今晚駐駕台中市清水區，現場人潮多，清水警分局員警在場防竊宣導。圖／警方提供

白沙屯媽祖 台中市 竊盜

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