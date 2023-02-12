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恐死亡半年以上…嘉縣學區套房內白骨 疑為曾任放射師48歲女
嘉義縣某大學學區的1棟出租套房，房間傳出異味，警方陪同房東進入才發現頭顱和骨頭，懷疑是48歲的洪姓女租客，今下午司法相驗時，已採取DNA比對；據了解，洪女曾是嘉義基督教醫院的放射師，1年多前因病留職停薪，返南投老家休養，之後又到民雄租屋，不幸發生憾事。
嘉義基督教醫院表示，洪姓放射師已離職，不清楚離職之後她個人的狀況，對於發生意外，感到很惋惜。
檢警查出，單身的洪姓女子幾年前因生病，向醫院申請留職停薪，回到南投老家休養，不料1年多前疑似和家人爭吵，離家出走，前年到嘉縣大學的學區承租套房，有先預繳房租，但去年4月起就沒再繳租金。
檢警追查，洪女持續沒和家人聯絡，家人向警方報案失蹤，仍不知確切去向；該棟出租套房的房東則有多間套房出租，僅去房門口貼通知，沒積極和洪女聯繫。
檢警下午相驗發現，現場只剩頭顱和骨頭，幾乎沒有肉，皮膚也都脆化，恐怕死亡半年以上，並無明顯外傷，而房間的門和窗戶都從內鎖上，沒有被破壞痕跡，初步排除外力介入，不過現場沒有遺書，待15日解剖，化驗有無毒藥物反應。
洪女的家屬認為，遺體無法辨識長相，只能從身形認為很像本人，法醫透過抽取脊髓液，要和洪女家人比對DNA。
位於嘉義縣某大學學區的出租套房，約3層樓，有超過10間房間，租金3000、4000元，價格實惠，距離學校僅1.5公里，相當方便。
清潔人員今天上午在房門外聞到異味，且感覺房間雜亂，通知房東後，由轄區派出所員警陪同進入，驚見頭顱、骨頭，鑑識人員確認是人的遺體。
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