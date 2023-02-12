屏東男子家用貨車出狀況 路邊檢查突然起火大冒煙
屏東年約40歲黃姓男子開車返家途中，貨車發生異常暫停路邊，不料下方引擎位置竄出火苗，接著冒出黑色濃煙，黃男急忙報案。屏東縣消防局派出4輛搶救車輛，7名消防員趕抵現場，經布水線灌救，火勢30內分鐘控制，現場無人受困受傷，未波及周邊民宅，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。
警方指出，黃男為枋寮鄉在地人，今下午2點51分左右，行經枋寮鄉臨海路二段20號，發現車子運轉異常、引擎無力，停到路邊檢查，未料車子突然起火，火勢快速蔓延，整輛貨車陷入火海，冒出大量黑煙，黃男著急報案求援。
屏東縣消防局獲報，出動4輛搶救車輛，7名消防員趕往火燒車現場，遠處就能看見濃煙飄散，經布水線灌救，火勢30內分鐘控制，整台卡車燒得面目全非，現場無人受困受傷，確切起火原因，有待火調人員調查釐清。
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