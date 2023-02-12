屏東大鵬灣大船撞小船 2名落水男子自救上岸
屏東縣東港鎮大鵬灣橋下，年約40歲男子駕駛膠筏，疑因航道重疊，不慎將乘載2名男子的一艘小型泡綿船撞翻，海巡、警方獲報到場，落水男子已自行上岸，無人傷亡，事故原因有待調查釐清。
海巡署第六岸巡隊指出，今天下午2點，屏東縣東港鎮大鵬灣安檢所再過大鵬灣潟湖咖啡廳一帶，鄰近大鵬灣橋下，1名40歲男子駕駛膠筏，與2名年約50歲男子駕駛的小型泡綿船發生碰撞，造成後者翻覆，所幸落水者身著救身衣，且距離岸邊不遠，自救上岸沒有受傷。
鵬管處管理課長劉勇助表示，遭撞的小型泡綿船屬浮具，需依水域遊憩活動管理辦法第3條規定，向主管機關報備後，即可從事相關水上活動，但如果2名落水男子有釣魚等採捕水產動植物行為，將違反漁業法，可處3萬元以上，30萬元以下罰鍰。
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