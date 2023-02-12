桃園社區自主演練火災逃生 消防員親授「三件事」別做
桃園市桃園區一處社區今下午自主辦理防災演練，由消防局桃園分隊出動消防人車，並以共生面罩模擬協助受困患者逃生，結束後消防員也提醒住戶不要找濕毛巾等3大逃生守則。
桃園市桃園區捷寶君品社區今下午3時邀請桃園分隊共同舉辦消防演練，現場部署消防車、救護車，模擬火災發生時社區內部通報、自衛消防編組，以及消防隊到場後掌握社區戶數、樓層等救災資訊的流程。
現場模擬社區4樓住戶起火，自衛消防編組人員嘗試滅火失敗，一名住戶仍困於起火戶屋內，消防員到場後，先以破壞器材強行進入起火戶，射水滅火，再以替患者戴上共生面罩後帶出火場，且由於患者呼吸困難，疑似吸入性嗆傷，救護人員給予患者非再吸入型面罩後才送醫。
演練結束後，桃園分隊舉辦有獎徵答的宣導活動，消防員提醒居民「不要找濕毛巾」、「不要躲浴室」、「不應往上逃生」，而是應該緊閉門窗避免濃煙對流，並停留較能阻隔煙霧的房間等待救援。
桃園分隊分隊長張侃峯表示，平時至各場所宣導消防觀念時，發現不少民眾仍會有一些陳舊的觀念，必須仰賴平時多加宣導，才能讓民眾的觀念與時俱進。
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