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新北婦過馬路突倒地沒呼吸心跳...送醫救活 消防局：目擊者是存活關鍵
新北市一名50歲婦人今天中午走在馬路上，正要過馬路時突然倒地不起，由於現場人車眾多，民眾誤以為發生車禍報警，警、消趕抵，確認沒有撞擊，但他沒有呼吸心跳，一邊CPR一邊送醫，幸運將他從鬼門關前救回。
新北市消防局表示，今天中午12點多接獲報案，汐止區忠孝東路和茄苳路口有人倒地，緊急趕抵，發現沒有撞擊情事，不過患者內科OHCA、心律PEA（無脈性電氣活動），救護人員緊急給予自動心肺復甦機等急救處置，送醫搶救，到院心臟慢慢出現持續的心跳和呼吸活動，撿回一命，惟病況仍在院觀察。
新北市消防局第六大隊大隊長莊渝淵表示，OHCA救回的重點，在於送醫前目擊者或緊急救護員能在第一時間給予處置情況，幾乎決定了OHCA病人存活機率，民眾除了立刻打119，若能幫忙CPR、電擊那更好；也強調，現行的PAD操作非常簡單，透過語音指示，即便沒受過急救訓練的人也能操作，呼籲民眾第一時間積極伸出援手，救人一命。
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