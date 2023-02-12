快訊

一張圖看天氣！這天氣溫驟降轉濕冷 冷空氣強度直逼「強烈冷氣團」

新冠疫苗、藥物「免費時代」將結束？ 指揮中心回應

PLG／林書豪扮救世主 21分13助攻率鋼鐵人止4連敗

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北婦過馬路突倒地沒呼吸心跳...送醫救活 消防局：目擊者是存活關鍵

聯合報／ 記者翁至成／新北即時報導

新北市一名50歲婦人今天中午走在馬路上，正要過馬路時突然倒地不起，由於現場人車眾多，民眾誤以為發生車禍報警，警、消趕抵，確認沒有撞擊，但他沒有呼吸心跳，一邊CPR一邊送醫，幸運將他從鬼門關前救回。

新北市消防局表示，今天中午12點多接獲報案，汐止區忠孝東路和茄苳路口有人倒地，緊急趕抵，發現沒有撞擊情事，不過患者內科OHCA、心律PEA（無脈性電氣活動），救護人員緊急給予自動心肺復甦機等急救處置，送醫搶救，到院心臟慢慢出現持續的心跳和呼吸活動，撿回一命，惟病況仍在院觀察。

新北市消防局第六大隊大隊長莊渝淵表示，OHCA救回的重點，在於送醫前目擊者或緊急救護員能在第一時間給予處置情況，幾乎決定了OHCA病人存活機率，民眾除了立刻打119，若能幫忙CPR、電擊那更好；也強調，現行的PAD操作非常簡單，透過語音指示，即便沒受過急救訓練的人也能操作，呼籲民眾第一時間積極伸出援手，救人一命。

新北市汐止區大馬路上，今天中午發生民眾內科OHCA，經緊急送醫救回一命；消防局呼籲，民眾第一時間積極伸出援手救人，是OHCA病人存活機率關鍵。記者翁至成／翻攝
新北市汐止區大馬路上，今天中午發生民眾內科OHCA，經緊急送醫救回一命；消防局呼籲，民眾第一時間積極伸出援手救人，是OHCA病人存活機率關鍵。記者翁至成／翻攝

CPR 汐止

延伸閱讀

台中公眾AED每月用不到一次 消防局今到科博館推廣

土國強震逾千棟房屋倒塌 新北已補強、重建85％公有建物

影／南投草屯市區驚傳火警 火勢猛烈延燒5店家

今年死亡數上升快 新北殯儀館已用掉2貨櫃、剩140空位

相關新聞

汐止火車站再傳落軌！普悠瑪過站不停...1人遭撞身亡、血肉模糊

台鐵219車次普悠瑪號往樹林方向，今天下午2點多發生落軌死亡意外，據了解，有人在列車行駛至汐止火車站時，不明原因從汐止火...

萬華開車輾過7旬翁壓車下 肇事男稱沿路咳嗽不知情

台北市萬華區今天上午發生死亡車禍。一名林姓男子開車，先擦撞公車，再追撞正停等紅燈的黃姓機車騎士，黃遭壓在車下，送醫不治。...

想阿嬤了！桃園龜山2歲娃開大門翹幼兒園 警護送返家

桃園市龜山區一名2歲男童昨因想家，自己打開幼兒園大門離開並隨手關上，未引起師長注意；坪頂派出所員警發現男童獨自在大街遊蕩...

北市萬華區休旅車爆衝 停等紅燈騎士遭撞不治

台北市萬華區今天發生一起死亡車禍，休旅車駕駛60歲林男行經萬大路時不明原因爆衝，先擦撞路邊公車又追撞停等紅燈的機車騎士7...

影／驚險！高雄貨櫃車專用道側翻 卡牆沿險墜4樓高地面

真驚險！高雄一輛貨櫃車今天上午10時35分許，行經前鎮區金福路專用道，疑轉彎失控擦撞護欄圍牆，貨櫃卡在牆沿險墜落4樓高地...

桃園社區自主演練火災逃生 消防員親授「三件事」別做

桃園市桃園區一處社區今下午自主辦理防災演練，由消防局桃園分隊出動消防人車，並以共生面罩模擬協助受困患者逃生，結束後消防員...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦