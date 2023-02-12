嘉義學區套房傳惡臭 開門驚見租客剩頭顱、骨頭

嘉義縣1棟出租套房的某房間，清潔人員上午聞到異味，且感覺房間雜亂，由派出所員警陪同進入，驚見48歲的洪姓女租客，竟只剩頭顱、骨頭，鑑識人員確認是人的遺體；警方初步沒發現外力介入，排除他殺嫌疑，至於為何陳屍許久，待深入釐清。

據了解，洪姓女子老家在南投，檢警已通知父親前來，下午將相驗。該棟出租套房位於學區附近，租賃價格實惠。

檢警查出，1名清潔人員上午8點多到嘉縣1棟出租套房，正想進入1間房間打掃，不過發現房間有一股臭味，而且房間雜亂，便先通知屋主到場；屋主聽聞描述後，先聯絡轄區派出所員警，要一起陪同進屋。

不料多人一起開起房門後，只見頭顱、骨頭；嘉縣警局鑑識人員鑑定是人的遺體，比對身分就是該間的洪姓女租客。