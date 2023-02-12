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汐止再傳落軌意外！72歲翁遭撞血肉模糊 360旅客受影響

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導

台鐵219車次普悠瑪號往樹林方向，今天下午2點多發生落軌死亡意外，據了解，有人在列車行駛至汐止火車站時，不明原因從汐止火車站月台跳下，當場遭火車輾死、血肉模糊。

該輛普悠瑪停靠八堵車站，下一站就是南港車站，並沒有停靠汐止火車站，目擊民眾驚聲尖叫，場面駭人。

鐵路局表示，今下午2時20分（晚2分）的219次（花蓮開往樹林普悠瑪），通過汐止站時，72歲康姓男子不明原因掉落軌道，當場遭輾死亡；列車停於汐止至南港間東正線，該區段目前暫以中、西線行車，360名旅客行程受影響已在汐止站轉乘。

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台鐵219車次普悠瑪號往樹林方向，今天下午2點多發生落軌死亡意外。記者翁至成／翻攝
台鐵219車次普悠瑪號往樹林方向，今天下午2點多發生落軌死亡意外。記者翁至成／翻攝
台鐵219車次普悠瑪號往樹林方向，今天下午2點多發生落軌死亡意外。記者翁至成／翻攝
台鐵219車次普悠瑪號往樹林方向，今天下午2點多發生落軌死亡意外。記者翁至成／翻攝

汐止 普悠瑪號 火車站 台鐵

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