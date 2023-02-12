公司春酒口角 桃園2男持酒瓶互毆升級4打2全武行滿地血
桃園市一家板模工程公司前晚在八德區餐廳辦春酒，其中兩名員工疑酒後起口角，掄起空酒瓶大打出手，雙方家人也助陣，形成4打2局面；警方出動快打到場發現滿地血跡，將傷勢較重高姓男子送醫，全案昨依妨害秩序及傷害罪嫌送辦。
警方調查，某板模工程公司前天晚上在八德區東勇街一家餐廳舉辦聯合春酒，席開數十桌，9時37分許接近尾聲時，員工楊男（29歲）與高男（21歲）卻酒後發生口角，一言不合持酒瓶互毆。
其中楊男的3名家人也加入，而高男的1名家人也助陣，雙方分持酒瓶互砸，形成4打2局面，並造成高男手臂受傷，在現場留下滿地血跡。
八德警方接獲報案後立即啟動快打，趕到時雙方已在其他員工規勸下罷手，便先將傷勢較嚴重的高男送醫救護，他經救治已無礙，而楊姓男子則拒絕送醫。
轄區大安派出所員警前晚先將楊男等5人帶回所偵辦，詢後全案昨依妨害秩序及傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。
警方呼籲，遇爭端應理性處理，警方將嚴正執法，任何不法事證本分局將依法處理，不容許任何暴力事件發生，以維護社會治安。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言