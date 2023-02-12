公司春酒口角 桃園2男持酒瓶互毆升級4打2全武行滿地血

桃園市一家板模工程公司前晚在八德區餐廳辦春酒，其中兩名員工疑酒後起口角，掄起空酒瓶大打出手，雙方家人也助陣，形成4打2局面；警方出動快打到場發現滿地血跡，將傷勢較重高姓男子送醫，全案昨依妨害秩序及傷害罪嫌送辦。

警方調查，某板模工程公司前天晚上在八德區東勇街一家餐廳舉辦聯合春酒，席開數十桌，9時37分許接近尾聲時，員工楊男（29歲）與高男（21歲）卻酒後發生口角，一言不合持酒瓶互毆。

其中楊男的3名家人也加入，而高男的1名家人也助陣，雙方分持酒瓶互砸，形成4打2局面，並造成高男手臂受傷，在現場留下滿地血跡。

八德警方接獲報案後立即啟動快打，趕到時雙方已在其他員工規勸下罷手，便先將傷勢較嚴重的高男送醫救護，他經救治已無礙，而楊姓男子則拒絕送醫。

轄區大安派出所員警前晚先將楊男等5人帶回所偵辦，詢後全案昨依妨害秩序及傷害罪嫌移送桃園地檢署偵辦。