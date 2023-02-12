南警協尋狂奔大搶救 鬼門關前拉回輕生女子

王姓女子經台南警員和救護人員緊急送醫獲救。記者黃宣翰／翻攝 高雄市王姓女子疑因感情因素，離開高雄住家到台南散心，友人接獲電話簡訊獲知她有輕生念頭，王母焦急向高雄警方報案。台南市警二分局員警接獲通報展開協尋，今天凌晨零點多，在友愛街一家旅館房間內，找到已吞藥昏迷王女，急忙通知救護人員送醫急救，將她從鬼門關前救回。

據了解，王姓女子疑因感情因素，本月10日離開高雄住家到台南散心，11日友人接獲她電話簡訊獲知有輕生念頭，經轉告王母後，王母焦急向高雄警方報案並發布緊急協尋。

博愛派出所員警張維婷、王于庭、黃偉倫、洪家何、張智傑等員，獲知王女搭乘高鐵至台南下車，查知她於10日離開火車站後搭乘計程車前往北門路1段某商旅，員警急忙趕往查訪發現她已退房離開；員警多人沿途過濾發現她退房離開後再搭車轉至中西區友愛街另一間旅館住宿。

今天凌晨零點多，員警匆忙趕至旅館與櫃台人員一同確認關懷，最後在房間內找到已吞藥昏迷的王女，急忙通知救護人員送醫急救，生命狀況恢復穩定。員警後續也連絡王母忙北上陪同就醫。

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