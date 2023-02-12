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萬里開車輾過7旬翁 肇事男稱「沿路咳嗽」不知情
台北市萬華區今天上午發生死亡車禍。一名林姓男子開車，先擦撞公車，再追撞正停等紅燈的黃姓機車騎士，黃遭壓在車下，送醫不治。警方逮捕林男，他供稱「沿路都在咳嗽，不知輾過人」，警詢後依過失致死罪嫌送辦。
據了解，林男今天上午11點多時，開車從萬華區萬大路北向車道行駛，經過路口時，林男車輛先是擦撞停在路旁的公車，沒幾秒鐘後，林男再失速從後撞擊前方騎機車停等紅燈的黃翁（73歲）。
警消獲報到達現場，黃翁依舊還被壓在車底，雖然不到10分鐘就將他救出，送往台大醫院，今天中午仍由院方宣告不治。
林男供稱，他沿路在咳嗽，完全不知道擦撞到公車、輾過黃翁，直到旁人提醒才發現。警詢後依過失致死罪嫌送辦。至於車禍肇事原因及責任，還有帶警力進一步釐清。
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