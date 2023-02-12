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八旬老翁自稱接到兵單要報國 南警聯絡家屬協助返家

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

87歲葉姓老翁（中）自稱接到兵單要到部隊報到，台南市警員即時聯絡上家屬接回家。記者黃宣翰／翻攝
87歲葉姓老翁（中）自稱接到兵單要到部隊報到，台南市警員即時聯絡上家屬接回家。記者黃宣翰／翻攝
87歲葉姓老翁昨天深夜10點多獨自揹背包在台南市東區東平路上徘徊，路人覺得有異報警處理，員警到場發現老翁疑失智，葉自稱說他接獲兵單，要到軍隊報到報效國家。員警查出他年輕時服役陸軍通訊兵，聯絡家屬到派出所帶回， 協助他平安回家。

台南市警一分局莊敬派出所員警顏威與廖晏霆，接獲民眾報案後前往東平路段查看，果然看到老翁揹著背包，站在馬路上東張西望。員警見狀上前關心詢問，老翁向警方告知稱自己接到兵單正要前往軍隊報到。

警員聞聽此言面面相覷、哭笑不得，先將老伯帶回警所歇息以方便查證身分。在返所途中，警方得知老翁姓葉，當年服役於陸軍通訊兵。老翁在巡邏車上不停告訴警方說自己接到兵役通知書，要去軍隊報到，重新報效國家。

警方聯繫上家屬到警所，葉翁家屬反映說他父親年事已高，且失智症狀時好時壞，近期原本想要帶去醫院檢查，不料深夜趁家人休息時，竟然揹著背包走到街道要去軍隊報到，這情況也讓老翁兒子感到啼笑皆非。但對於員警能夠積極處理、協助父親安然回家，仍十分感謝。

莊敬派出所所長郭仲正表示，警察除認真做好治安、交通工作外，對於員警能迅速協助失智長者重回家庭，締造溫暖，傳為佳話，未來也將盡心盡力為民眾服務。

失智症

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