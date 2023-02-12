影／新店翁沒兩段式左轉 遭黃牌大重機「越野輾過」…一度命危

楊姓男子今天早上騎黃牌大重機，行經新店區路口時，迎頭撞上未依規定兩段式左轉的8旬黃姓老翁，楊男宛如「越野」一般，騰空輾過黃翁，黃翁遭擊落，噴飛5公尺重摔倒地，當場沒了呼吸心跳，經緊急送醫，幸運恢復生命跡象，在院持續觀察中。

新北市警方今天早上8點58分獲報，新店區中興路一段與檳榔路口有車禍趕抵，發現黃翁（89歲）吐血倒在地上沒有呼吸心跳，顱內出血氣胸，命危緊急送醫，而黃牌大重機騎士楊男四肢多處擦挫傷，無生命危險。黃翁經送醫搶救，恢復生命跡象，狀況算穩定，在加護病房觀察，已通知家屬到場。

警方調閱監視器畫面發現，黃翁未依照兩段式左轉，違規情事屬實，將依法開罰，另外也發現，黃翁無照駕駛，駕照因高齡未去換照遭註銷，同樣依法開罰。

據了解，黃翁當時外出買東西，車上大包小包欲騎車返家，而楊男則是騎車跟朋友要上山兜風；詳細肇事責任待後續進一步釐清。