影／南投草屯市區驚傳火警 火勢猛烈延燒5店家

南投草屯中正路今近午傳出火警，然因火災現場為街區鬧市，消防局獲報調派大批人車前往，但因一整排的連棟店家，火勢及濃煙竄出後迅速延燒，粗估波及5間店家，幸未傳出人員受困，消防局表示，目前火勢已控制，火警原因則待釐清。

南投縣消防局表示，今上午11時32分獲報，草屯中正路發生火警，因現場為街區鬧市，且商家多為連棟建築，已出現延燒，因此調派中寮、中興、南投、爽文、碧興、草屯、雙冬、鳳鳴等分隊消防車、水箱車、器材車及消防、義消馳援灌救。

「麵店老闆娘本來還要衝進去，被攔下！」現場民眾表示，火勢疑似從素食麵店竄出，火勢來又快又猛，老闆娘一度想衝進去救東西，但現場民眾跟消防員攔住才作罷，而因店家都連在一起，沒有防火巷，就往隔壁的店家延燒。

而因火警現場位在草屯市區，火勢猛烈且不斷竄出濃煙，嚇壞附近民眾，直呼可怕，現場也因消防人車聚集，中正路一度塞車；台電南投區處也在接獲通報後，趕緊派員將該排店家和對面的店家都停電都斷電，火勢在中午12時許獲得控制。