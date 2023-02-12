影／南投草屯市區驚傳火警 火勢猛烈延燒5店家
南投草屯中正路今近午傳出火警，然因火災現場為街區鬧市，消防局獲報調派大批人車前往，但因一整排的連棟店家，火勢及濃煙竄出後迅速延燒，粗估波及5間店家，幸未傳出人員受困，消防局表示，目前火勢已控制，火警原因則待釐清。
南投縣消防局表示，今上午11時32分獲報，草屯中正路發生火警，因現場為街區鬧市，且商家多為連棟建築，已出現延燒，因此調派中寮、中興、南投、爽文、碧興、草屯、雙冬、鳳鳴等分隊消防車、水箱車、器材車及消防、義消馳援灌救。
「麵店老闆娘本來還要衝進去，被攔下！」現場民眾表示，火勢疑似從素食麵店竄出，火勢來又快又猛，老闆娘一度想衝進去救東西，但現場民眾跟消防員攔住才作罷，而因店家都連在一起，沒有防火巷，就往隔壁的店家延燒。
而因火警現場位在草屯市區，火勢猛烈且不斷竄出濃煙，嚇壞附近民眾，直呼可怕，現場也因消防人車聚集，中正路一度塞車；台電南投區處也在接獲通報後，趕緊派員將該排店家和對面的店家都停電都斷電，火勢在中午12時許獲得控制。
南投消防局表示，初步了解，該起火警延燒波及至少5間店家，幸未接獲有人員受困或受傷，目前火勢已控制住，待撲滅後也將持續進行殘火處理；至於是哪間店家起火、起火原因以及整體財損狀況仍有待火場鑑識進一步調查釐清。
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