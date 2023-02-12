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想阿嬤了！桃園龜山2歲娃開大門翹幼兒園 警護送返家

聯合報／ 記者楊湛華／桃園即時報導

員警蹲下關心獨自在街上遊走的廖姓男童。記者楊湛華／翻攝
員警蹲下關心獨自在街上遊走的廖姓男童。記者楊湛華／翻攝
桃園市龜山區一名2歲男童昨因想家，自己打開幼兒園大門離開並隨手關上，未引起師長注意；坪頂派出所員警發現男童獨自在大街遊蕩，趕緊上前關切，並透過里長指認將他送回家，結束一場驚魂。

龜山警分局坪頂派出所所長孫維鴻、警員賴欣莉昨天11時許巡邏時，在龜山區新興街看見2歲廖姓男童神態自如走在路上，身邊並無大人陪同，便下車關心、蹲下來詢問廖童。

員警一問之下才得知，廖童竟是自己從幼兒園開門回家要找阿公、阿嬤，但由於他身上沒有能辨識身分的證件，員警先詢問發現地附近住家無果，利用社區通報網絡請里長協助，才有里長一眼認出是誰家的孩子。

員警隨即廖童家人及幼兒園，將他送回家，並得知家屬平常在家就會教育廖童隨手關門的觀念及回家路線，他可能因剛上幼兒園幾天尚未習慣，才會想要自己走路回家。

園方接獲通知，也隨即趕到，並表示由於廖童出校門不久又不忘隨手將門關上，讓幼兒園老師以為廖童並未外出，而尚在校內尋找；同時也表示，學齡前孩童有這樣的行為，真的很聰明，未來除了加強門禁管制外，也會移轉門鎖位置避免孩童碰觸，不讓相同情事再度發生。

坪頂派出所所長孫維鴻提醒，平時應教育家中年紀較小的孩童如遇走失可前往便利商店等公共場所求助，以免意外發生，也呼籲民眾如有發現疑似走失兒童，可撥打110通知警方，一同協助孩童返家。

龜山區一家幼兒園因門閂位置低，讓廖姓男童得以獨自開門離開，所幸最後只是虛驚一場。圖／讀者提供
龜山區一家幼兒園因門閂位置低，讓廖姓男童得以獨自開門離開，所幸最後只是虛驚一場。圖／讀者提供
幼兒園方趕至廖姓男童家中，將他抱起，並承諾會修改門鎖位置並注意加強門禁。記者楊湛華／翻攝
幼兒園方趕至廖姓男童家中，將他抱起，並承諾會修改門鎖位置並注意加強門禁。記者楊湛華／翻攝

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