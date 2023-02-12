想阿嬤了！桃園龜山2歲娃開大門翹幼兒園 警護送返家

員警蹲下關心獨自在街上遊走的廖姓男童。記者楊湛華／翻攝 桃園市龜山區一名2歲男童昨因想家，自己打開幼兒園大門離開並隨手關上，未引起師長注意；坪頂派出所員警發現男童獨自在大街遊蕩，趕緊上前關切，並透過里長指認將他送回家，結束一場驚魂。

龜山警分局坪頂派出所所長孫維鴻、警員賴欣莉昨天11時許巡邏時，在龜山區新興街看見2歲廖姓男童神態自如走在路上，身邊並無大人陪同，便下車關心、蹲下來詢問廖童。

員警一問之下才得知，廖童竟是自己從幼兒園開門回家要找阿公、阿嬤，但由於他身上沒有能辨識身分的證件，員警先詢問發現地附近住家無果，利用社區通報網絡請里長協助，才有里長一眼認出是誰家的孩子。

員警隨即廖童家人及幼兒園，將他送回家，並得知家屬平常在家就會教育廖童隨手關門的觀念及回家路線，他可能因剛上幼兒園幾天尚未習慣，才會想要自己走路回家。

園方接獲通知，也隨即趕到，並表示由於廖童出校門不久又不忘隨手將門關上，讓幼兒園老師以為廖童並未外出，而尚在校內尋找；同時也表示，學齡前孩童有這樣的行為，真的很聰明，未來除了加強門禁管制外，也會移轉門鎖位置避免孩童碰觸，不讓相同情事再度發生。