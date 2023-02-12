聽新聞
test
0:00 / 0:00
想阿嬤了！桃園龜山2歲娃開大門翹幼兒園 警護送返家
桃園市龜山區一名2歲男童昨因想家，自己打開幼兒園大門離開並隨手關上，未引起師長注意；坪頂派出所員警發現男童獨自在大街遊蕩，趕緊上前關切，並透過里長指認將他送回家，結束一場驚魂。
龜山警分局坪頂派出所所長孫維鴻、警員賴欣莉昨天11時許巡邏時，在龜山區新興街看見2歲廖姓男童神態自如走在路上，身邊並無大人陪同，便下車關心、蹲下來詢問廖童。
員警一問之下才得知，廖童竟是自己從幼兒園開門回家要找阿公、阿嬤，但由於他身上沒有能辨識身分的證件，員警先詢問發現地附近住家無果，利用社區通報網絡請里長協助，才有里長一眼認出是誰家的孩子。
員警隨即廖童家人及幼兒園，將他送回家，並得知家屬平常在家就會教育廖童隨手關門的觀念及回家路線，他可能因剛上幼兒園幾天尚未習慣，才會想要自己走路回家。
園方接獲通知，也隨即趕到，並表示由於廖童出校門不久又不忘隨手將門關上，讓幼兒園老師以為廖童並未外出，而尚在校內尋找；同時也表示，學齡前孩童有這樣的行為，真的很聰明，未來除了加強門禁管制外，也會移轉門鎖位置避免孩童碰觸，不讓相同情事再度發生。
坪頂派出所所長孫維鴻提醒，平時應教育家中年紀較小的孩童如遇走失可前往便利商店等公共場所求助，以免意外發生，也呼籲民眾如有發現疑似走失兒童，可撥打110通知警方，一同協助孩童返家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言