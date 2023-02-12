影／突跨越分隔島遭撞 三峽男拋飛送醫命危肇因待查

新北市三峽區易姓男子，昨天晚上突然跨越介壽路1段中央分隔島，當場被梁男所駕駛汽車撞飛。易男頭顱骨裂、顱內出血，經救護人員趕抵檢傷，並施以長背板、頸圈、固定傷者頭部，後送醫急救。目前易男昏迷指數三情況危急。肇事梁男沒有酒駕，事故原因仍待警方後續調查釐清。

經調查，易姓男子（53歲）昨天（11日）晚上8時27分左右，突然從新北市三峽區介壽路1段分隔島跨出，當場被梁男（23歲）所駕駛的汽車撞上。強大撞擊導致易男拋飛落地重創，造成頭顱破裂、鼻、耳出血，沒有意識。