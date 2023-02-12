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影／突跨越分隔島遭撞 三峽男拋飛送醫命危肇因待查

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市三峽區易姓男子，昨天晚上突然跨越介壽路1段中央分隔島，當場被梁男所駕駛汽車撞飛。易男頭顱骨裂、顱內出血，經救護人員趕抵檢傷，並施以長背板、頸圈、固定傷者頭部，後送醫急救。目前易男昏迷指數三情況危急。肇事梁男沒有酒駕，事故原因仍待警方後續調查釐清。

經調查，易姓男子（53歲）昨天（11日）晚上8時27分左右，突然從新北市三峽區介壽路1段分隔島跨出，當場被梁男（23歲）所駕駛的汽車撞上。強大撞擊導致易男拋飛落地重創，造成頭顱破裂、鼻、耳出血，沒有意識。

救護人員獲報趕抵，檢視易男尚有餘氣，緊急施以外傷急救，並用長背板、頸圈、固定傷者頭部，旋即協助送醫急救。目前易男昏迷指數三，情況並不樂觀，已聯繫上家屬到院協助。肇事梁男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方後續調查釐清。

新北市三峽區易姓男子，昨天晚上跨越介壽路1段中央分隔島，當場被車撞傷，送醫昏迷指數三，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝
新北市三峽區易姓男子，昨天晚上跨越介壽路1段中央分隔島，當場被車撞傷，送醫昏迷指數三，肇因待查。記者曾伯愷／翻攝

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