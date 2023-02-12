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台南2女深夜騎機車雙載 追撞違停貨櫃車受傷送醫
台南市安南區安明路三段昨天深夜11點59分，發生女機車騎士後載女乘客撞上停在路邊貨櫃車，造成2女受輕重傷送醫。警方初步研判車禍原因，除了女騎士未注意車前狀況外，貨櫃車也違規停車。
台南市消防局救災救護中心，昨天深夜11點59分接獲報案，位於安南區安明路三段發生機車與貨櫃車車禍事故。消防人員到場後發現傷者為2女騎乘機車相載，郭姓女駕駛（20歲）右腿變型骨折、頭部受傷；陳姓女乘客（18歲）肢體疼痛，經救護人員包紮止血固定後送永康奇美醫院救治。
警方調查， 賴姓男子當時駕駛貨櫃車，由北往南行駛後停於肇事地點下車至加油站上廁所，遭郭女騎機車後載乘客陳女由北往南行駛至肇事地點從後追貨櫃車，郭女和陳女受傷送醫。
警方說，賴及郭女雙方酒測值為零，初步肇因研判，郭女未注意車前狀況，貨櫃車未依規定停車。至於後續相關責任及車禍真正原因仍由員警進一步調查釐清。
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