網傳拖違規車沒裝輔助輪硬拉 新莊警駁斥：一切照規定拖吊

臉書社群上傳一段影片，內容指稱警方拖違停車未裝輔助輪，硬生將車拉出，連前方所停的車輛也可能被A到毀損，讓他看不下去錄影存證。對此，新莊警分局駁斥，一切皆照規定有裝輔助輪拖吊，車主前天（10日）晚上將車領回，過程並無異議。

據了解，臉書《愛新莊我是新莊人》上傳一段影片，內文寫道，警方拖吊違停殘障車位汽車，疑沒裝輔助輪，車子被硬生拉出時，發出刺耳聲音，並說違停車前面另輛汽車，可能因此被A到毀損。

影片上傳引發網友熱議，有網友說「這樣拖，齒輪箱應該爆了」「車主快存下影片去申訴！」「太扯了吧！硬拉」「拖不動才上輔助輪，車損叫他們賠」有網友則說「應該要被檢討的，應該是亂停的那個才對」「我是不會可憐這種人啦，連放個殘證演一下都不演的，撞到真的自找的」