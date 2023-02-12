快訊

閻家驊玩天九牌被逮 現場角頭大咖雲集 小林志玲也在場

個資外洩頻傳數發部卻無作為 綠委批不止一個進度緩慢

常吃海鮮容易吃進過多膽固醇？營養師曝膽固醇最主要來源

上山賞櫻忘關大燈…警察快速接電 民眾驚呼太專業了

聯合報／ 記者黃于凡／雲林即時報導

雲林縣草嶺櫻花盛開，每天吸引上萬遊客觀賞，一對夫妻日前上山賞櫻，忘記關閉車輛大燈，離開時電源不足無法發動，又找不到願意上山的修車師傅，向警察求助，警察到場後熟練地接線充電，讓這對夫妻直呼非常專業，沒想到警察還有這項技能。

報案民眾說，他帶著妻子上山賞櫻，在149線幸福檜木屋附近看到盛開的櫻花，就興奮的帶著妻子下車散步賞櫻，回程上車才發現大燈忘記關，車輛電源不足無法發動，遍尋附近修車廠都沒有人願意上山，只好尋求警察幫助。

華山派出所副所長李浦銘獲報後，開著巡邏車趕往現場，拿出備用外接電源線，一端連接巡邏車電瓶，另一端接上沒電車輛，熟練地操作接電，重新發動引擎。報案民眾驚訝的說，沒想到警察居然身懷專業接電技巧，也對造成警察困擾感到抱歉。

斗南分局長温基興說，古坑鄉地廣人稀，上山遇難可尋求協助，警察會展現鐵漢柔情一面，也提醒駕車要檢查六燈（小燈、大燈、前後方向燈、前後霧燈、日行燈、煞車燈）、五油（汽油、機油、變速箱油、煞車油、動力方向機油）、四壓（油壓、電壓、胎壓、煞車氣壓）、三水（水箱水、電瓶水、雨刷水）。

上山賞櫻忘記關大燈，警察迅速接電讓民眾驚呼太專業。圖／斗南分局提供
上山賞櫻忘記關大燈，警察迅速接電讓民眾驚呼太專業。圖／斗南分局提供
上山賞櫻忘記關大燈，警察迅速接電讓民眾驚呼太專業。圖／斗南分局提供
上山賞櫻忘記關大燈，警察迅速接電讓民眾驚呼太專業。圖／斗南分局提供

警察 賞櫻

延伸閱讀

草嶺賞櫻不要做這2件事 警：「這點」沒問題出遊就開心

苗栗獅潭協雲宮年後賞櫻潮爆發 大巴違規上山交通卡卡

霧台阿禮部落24日前未開放 屏縣府籲賞櫻民眾勿擅闖

桃園2月迎櫻花季 北橫賞櫻地圖曝光美景不錯過

相關新聞

影／高雄工地吊車吊臂倒塌壓傷2工人 勞工局勒令停工

高雄市三民區覺民路一處建築工地，今天上午8時25分許發生工安意外。作業中的吊車吊臂突然掉落，李姓工人閃避不及，人被壓在吊...

遛鳥男太誇張！派出所前叫囂、放鞭炮 結果劇情「神反轉」

嘉義縣昨天下午4點多一名男子停車於水上派出所對面，隔著台一線狂大喊「下來！下來！」隨後燃放沖天炮，多名員警立即衝出了解，...

影／韓籍美妝批發商涉酒駕 BMW載女性友人自撞台北橋橋墩

韓國籍美妝批發商李姓男子今天凌晨1時許涉嫌酒駕，開BMW轎車載著女性友人行駛在台北市區，準備要上台北橋自撞橋墩，幸好無人...

影／台中赤腳大盜橫行市區 爬窗行竊74萬已落網

台中市李姓男子有竊盜前科，今年涉及台中市區7起侵入住宅竊盜案，偷走高價勞力士手表、相機等財物，造成民眾損失74萬元，警方...

影／開720萬保時捷跑車 台中男酒駕自撞台灣大道翻車

台中市紀姓男子在今天凌晨3時許，駕駛新車要價720萬元的保時捷GT4 RS跑車，行經台灣大道、惠來路時，因不勝酒力，自撞...

驚險！高雄貨櫃車專用道側翻 卡牆沿險墜4樓高地面

真驚險！高雄一輛貨櫃車今天上午10時35分許，行經前鎮區金福路專用道，疑轉彎失控擦撞護欄圍牆，貨櫃卡在牆沿險墜落4樓高地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦