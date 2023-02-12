上山賞櫻忘關大燈…警察快速接電 民眾驚呼太專業了
雲林縣草嶺櫻花盛開，每天吸引上萬遊客觀賞，一對夫妻日前上山賞櫻，忘記關閉車輛大燈，離開時電源不足無法發動，又找不到願意上山的修車師傅，向警察求助，警察到場後熟練地接線充電，讓這對夫妻直呼非常專業，沒想到警察還有這項技能。
報案民眾說，他帶著妻子上山賞櫻，在149線幸福檜木屋附近看到盛開的櫻花，就興奮的帶著妻子下車散步賞櫻，回程上車才發現大燈忘記關，車輛電源不足無法發動，遍尋附近修車廠都沒有人願意上山，只好尋求警察幫助。
華山派出所副所長李浦銘獲報後，開著巡邏車趕往現場，拿出備用外接電源線，一端連接巡邏車電瓶，另一端接上沒電車輛，熟練地操作接電，重新發動引擎。報案民眾驚訝的說，沒想到警察居然身懷專業接電技巧，也對造成警察困擾感到抱歉。
斗南分局長温基興說，古坑鄉地廣人稀，上山遇難可尋求協助，警察會展現鐵漢柔情一面，也提醒駕車要檢查六燈（小燈、大燈、前後方向燈、前後霧燈、日行燈、煞車燈）、五油（汽油、機油、變速箱油、煞車油、動力方向機油）、四壓（油壓、電壓、胎壓、煞車氣壓）、三水（水箱水、電瓶水、雨刷水）。
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