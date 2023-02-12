上山賞櫻忘關大燈…警察快速接電 民眾驚呼太專業了

雲林縣草嶺櫻花盛開，每天吸引上萬遊客觀賞，一對夫妻日前上山賞櫻，忘記關閉車輛大燈，離開時電源不足無法發動，又找不到願意上山的修車師傅，向警察求助，警察到場後熟練地接線充電，讓這對夫妻直呼非常專業，沒想到警察還有這項技能。

報案民眾說，他帶著妻子上山賞櫻，在149線幸福檜木屋附近看到盛開的櫻花，就興奮的帶著妻子下車散步賞櫻，回程上車才發現大燈忘記關，車輛電源不足無法發動，遍尋附近修車廠都沒有人願意上山，只好尋求警察幫助。

華山派出所副所長李浦銘獲報後，開著巡邏車趕往現場，拿出備用外接電源線，一端連接巡邏車電瓶，另一端接上沒電車輛，熟練地操作接電，重新發動引擎。報案民眾驚訝的說，沒想到警察居然身懷專業接電技巧，也對造成警察困擾感到抱歉。