影／閃燈路口煞不住 台中妙齡女騎士撞轎車被輾過

台中市東區東英路、東英二街口一處閃黃、閃紅路口，昨天深夜發生一起機車與轎車的交通事故，董姓女騎士因煞車不及，撞上轎車後，疑四肢有遭轎車後輪輾過，幸經送醫後，無生命危險，經查，雙方無酒駕，詳細肇事原因，待後續釐清。

昨天深夜11時許，林姓男子（22歲）開轎車沿東區東英二街由西往東方向直行，林路口行向為閃紅燈，當時董姓女子（23歲）騎機車沿東英路由北往南方向直行，董女行向為閃黃燈，雙方行經路口時，董女看到轎車時，煞車不及，側滑後撞上轎車的左側車身，陷入車底後，疑四肢又遭轎車後輪壓過。

救護車到場時，董女意識清楚，臉部、四肢有擦挫傷，經送醫後沒有生命危險，雙方都無酒精濃度，初判是未依照號誌行駛釀禍，詳細肇事原因，有待交大事故組後續調查釐清。