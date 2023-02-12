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台南男騎士平交道前「神龍擺尾」 警方：違停黃網線

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市一名男機車騎士行經台鐵永康區龍橋街、中正北路口平交道後，平交道柵欄放下，騎士回轉停在平交道前黃網線，被網友認為相當危險將過程PO上網。鐵路警察今天說，騎士違規地點為平交道前黃網線，依道路交通管理處罰條例60條規定可罰900元以上1800元以下罰款。

網友將相關資料PO上網，男騎士於2月10日下午5點多行經台鐵永康區龍橋街、中正北路口平交道後，平交道柵欄放下，男騎士「神龍擺尾」回轉停在平交道前黃網線，被網友認為雖未闖越平交道，但停在黃網線上相當危險，將過程PO上網 。

鐵路警察局高雄分局台南分駐所說，根據2020交通部函文解釋，以及警方調查，騎士違規地點為平交道前黃網線，依道路交通管理處罰條例60條規定可罰900元以上1800元以下罰款。

台南男騎士行經台鐵永康區龍橋街、中正北路口平交道後，平交道柵欄放下，騎士回轉停在平交道前黃網線，網友認為相當危險 。圖／翻攝社會事新聞影音社群
台南男騎士行經台鐵永康區龍橋街、中正北路口平交道後，平交道柵欄放下，騎士回轉停在平交道前黃網線，網友認為相當危險 。圖／翻攝社會事新聞影音社群
台南男騎士行經台鐵永康區龍橋街、中正北路口平交道後，平交道柵欄放下，騎士回轉停在平交道前黃網線，網友認為相當危險 。圖／翻攝社會事新聞影音社群
台南男騎士行經台鐵永康區龍橋街、中正北路口平交道後，平交道柵欄放下，騎士回轉停在平交道前黃網線，網友認為相當危險 。圖／翻攝社會事新聞影音社群
台南男騎士行經台鐵永康區龍橋街、中正北路口平交道後，平交道柵欄放下，騎士回轉停在平交道前黃網線，網友認為相當危險 。圖／翻攝社會事新聞影音社群
台南男騎士行經台鐵永康區龍橋街、中正北路口平交道後，平交道柵欄放下，騎士回轉停在平交道前黃網線，網友認為相當危險 。圖／翻攝社會事新聞影音社群
台南男騎士行經台鐵永康區龍橋街、中正北路口平交道後，平交道柵欄放下，騎士回轉停在平交道前黃網線，網友認為相當危險 。圖／翻攝社會事新聞影音社群
台南男騎士行經台鐵永康區龍橋街、中正北路口平交道後，平交道柵欄放下，騎士回轉停在平交道前黃網線，網友認為相當危險 。圖／翻攝社會事新聞影音社群

交通違規 違停

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