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影／高雄工地吊車吊臂倒塌壓傷2工人 勞工局勒令停工

聯合報／ 記者石秀華／高雄即時報導

高雄市三民區覺民路一處建築工地，今天上午8時25分許發生工安意外。作業中的吊車吊臂突然掉落，李姓工人閃避不及，人被壓在吊臂下，頭部、雙腳受傷，操作吊車的司機臉部撕裂傷；勞工局到場檢查，已勒令工地停工。

警消指出，位於三民區覺民路正在興建中的建築工地，今天上午8時25分許，傳出工安意外；當時26歲的郭姓司機正在操作吊車作業，吊車突然發現異狀，郭男當下下意識停止操作，沒想到，吊車吊臂卻突然「軟掉」倒塌。

吊車吊臂掉落地面，當時在工地工作的24歲郭姓工人來不及反應，整個人倒臥在吊臂之下，由於工地緊鄰三民二警分局僅一街之隔，警方聽到劇烈聲響，立即派員前往查看。

消防救護員抵達現場，發現李男被壓在吊臂之下，所幸吊臂被模板等建材擋住，未直接壓住李的身軀，李意識清醒，雙腳和頭部受傷；另操作吊車的郭男則臉部受有撕裂傷。

消防救護員緊急將受困在吊臂之下的李男救出，連同郭男一併送醫治療，李男急救後，無生命危險。

建築工地發生工安意外後，勞工局勞檢處人員獲報到場檢查，當場建商勒令停工。勞工局表示，該處工地若要申請復工，勞工局會再派員檢查相關工安風險是否有改善，才會准予復工。

高雄市三民區覺民路一處建築工地，今天上午8點多傳出工安意外，作業中的吊車吊臂突然掉落，當場砸傷一名工人，消防救護員將傷者救出。圖／讀者提供
高雄市三民區覺民路一處建築工地，今天上午8點多傳出工安意外，作業中的吊車吊臂突然掉落，當場砸傷一名工人，消防救護員將傷者救出。圖／讀者提供
高雄市三民區覺民路一處建築工地，今天上午8點多傳出工安意外，作業中的吊車吊臂突然掉落，當場砸傷一名工人，操作吊車司機也受傷，警消在現場救援。圖／讀者提供
高雄市三民區覺民路一處建築工地，今天上午8點多傳出工安意外，作業中的吊車吊臂突然掉落，當場砸傷一名工人，操作吊車司機也受傷，警消在現場救援。圖／讀者提供
高雄市三民區覺民路一處建築工地，今天上午8點多傳出工安意外，作業中的吊車吊臂突然掉落，當場砸傷一名工人，操作吊車司機也受傷。圖／讀者提供
高雄市三民區覺民路一處建築工地，今天上午8點多傳出工安意外，作業中的吊車吊臂突然掉落，當場砸傷一名工人，操作吊車司機也受傷。圖／讀者提供
高雄市三民區覺民路一處建築工地，今天上午8點多傳出工安意外，作業中的吊車吊臂突然掉落，當場砸傷一名工人，操作吊車司機也受傷；警消在現場救援。圖／讀者提供
高雄市三民區覺民路一處建築工地，今天上午8點多傳出工安意外，作業中的吊車吊臂突然掉落，當場砸傷一名工人，操作吊車司機也受傷；警消在現場救援。圖／讀者提供

勞工局 工安

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