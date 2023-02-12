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遛鳥男太誇張！派出所前叫囂、放鞭炮 結果劇情「神反轉」

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

嘉義縣昨天下午4點多一名男子停車於水上派出所對面，隔著台一線狂大喊「下來！下來！」隨後燃放沖天炮，多名員警立即衝出了解，也引起附近居民圍觀，結果是3隻金剛鸚鵡訓練時飛太遠，鳥主人殷士博在叫牠們「下來」。

昨天下午4點20分台一線水上派出所對向車道，突然有一名男子停下箱型車，對派出所方向多次大喊「下來！」引起一陣騷動，誤以為有紛爭，經員警與附近居民詢問後，才知道原來是3隻金剛鸚鵡在訓飛時飛太遠，鳥主人殷士博依定位找鳥，在叫鳥下來。

鵡弄天團社團團長殷士博表示，每天都會訓飛金剛鸚鵡，昨天在八掌溪嘉義縣台南市交界處訓練，3隻飛太遠沒飛回去停在這裡，每隻鳥他都會裝上定位器，因此追到這裡要把鳥孩子們叫回帶回家。

殷士博說，剛好在派出所前他也很不好意思，但要叫鳥回來，真的要大聲喊牠們才聽得到，放沖天炮也是不得已的，要讓孩子們聽到快下來；訓飛突發小插曲，順利在10分鐘內，主人就快速分別叫回飛太遠，停在路口招牌的3隻迷途鳥。

殷士博表示，他所訓練的鳥為金剛鸚鵡，智商大概5至6歲，平均壽命約60歲，國外目前最高齡的金剛鸚鵡達100歲，訓鳥訓飛是有眉角的，他也笑說，自己投入後，就被滿滿一車的鳥綁架了，不但無法出國旅遊，連在國內出遊都要帶上滿車的牠們。

林姓住戶笑說，原被喊叫聲嚇到，以為發生什麼事出門察看，結果劇情神反轉，近距離欣賞到漂亮金剛鸚鵡在眼前飛，超幸運也挺有趣的；鵡弄天團社團指出，今天中午12點在台南市新營天鵝湖公園有訓飛活動，歡迎喜歡鸚鵡愛鸚鵡的踴躍參加。

鵡弄天團團長殷士博昨天下午4點多，順利依定位在嘉義縣水上派出所前，找回3隻訓飛時飛太遠的金剛鸚鵡。記者呂慧瑜／攝影
鵡弄天團團長殷士博昨天下午4點多，順利依定位在嘉義縣水上派出所前，找回3隻訓飛時飛太遠的金剛鸚鵡。記者呂慧瑜／攝影
鵡弄天團團長殷士博昨天下午4點多，依定位在嘉義縣水上派出所前，找回3隻訓飛時飛太遠的金剛鸚鵡。記者呂慧瑜／攝影
鵡弄天團團長殷士博昨天下午4點多，依定位在嘉義縣水上派出所前，找回3隻訓飛時飛太遠的金剛鸚鵡。記者呂慧瑜／攝影
鵡弄天團團長殷士博昨天下午4點多，依定位找到停飛在台一線嘉義縣水上派出所前，十字路口上方招牌的金剛鸚鵡。記者呂慧瑜／攝影
鵡弄天團團長殷士博昨天下午4點多，依定位找到停飛在台一線嘉義縣水上派出所前，十字路口上方招牌的金剛鸚鵡。記者呂慧瑜／攝影

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