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影／台中赤腳大盜橫行市區 爬窗行竊74萬已落網

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市李姓男子有竊盜前科，今年涉及台中市區7起侵入住宅竊盜案，偷走高價勞力士手表、相機等財物，造成民眾損失74萬元，警方調查發現，李行竊時有怪癖，都脫掉鞋襪，赤腳在場犯案，警方抓人後，前天聲押獲准。

近月來，台中市中、西、北區等地，接連傳出有民宅、商家遭歹徒爬窗闖入後，行竊屋內財物，造成市民損失勞力士名表、名牌包、單眼相機、現金等財物，初估損失超過74萬元。

台中市警察局長李文章重視民生竊案，指示台中市刑大肅竊組調查，透過建立的竊盜慣犯、慣用手法的大數據分析，發現發生在中、西、北區的7件竊盜案，歹徒都是利用爬窗方式，進入屋內，甚至還在現場脫掉鞋襪，以赤腳方式，在場搜刮財物。

經分析比對後，查出有素行不良，過去10年來犯下大小竊案的李姓男子（30歲）涉案，肅竊組與台中市刑大偵二隊、第一、第二警分局成立專案小組後，9日前往李位於南區的租屋處抓人，但李都已經得手的財物銷贓、花用殆盡。

全案警詢後，依竊盜罪移送台中地檢署偵辦，檢方認為，李男有反覆實施之虞，前天向台中地院聲請羈押獲准。

專案小組調查，李男除了今年被查獲的7起竊案外，恐涉及去年多起同類型竊案，將擴大釐清李的涉案狀況，依法究辦。

台中市刑大呼籲，貴重物品應妥適存放保管，不要任意放置在容易取得的地方，甚至可考慮向銀行租借保險箱保管，以免引起不肖分子覬覦，造成財物損失。

警方呼籲，民眾隨時注意店內或處所周邊的人、事、物，遇有可疑，隨時可以通報轄區派出所或撥打110請求警方到場了解，杜絕犯罪情事發生。

台中市李姓男子今年來犯下市區7起竊案，行竊時赤腳留下證據。圖／讀者提供
台中市李姓男子今年來犯下市區7起竊案，行竊時赤腳留下證據。圖／讀者提供
台中市李姓男子今年來犯下市區7起竊案，行竊時赤腳留下證據。圖／讀者提供
台中市李姓男子今年來犯下市區7起竊案，行竊時赤腳留下證據。圖／讀者提供

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