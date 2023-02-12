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影／蘆洲警破天九牌職業賭場 連失聯移工也來賭

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市蘆洲警方，上周五（10日）晚上，於民族路一處民宅頂樓，破獲天九牌職業賭場，員警盤查賭客身分，還查到一名越南籍失聯移工，警連同賭資、賭具、負責人、賭客在內共14人，一併帶回偵辦，警詢後依賭博、社維法罪移送裁處13人；另失聯移工偵訊後，移送移民署專勤隊。

經調查，黃姓男子（56歲）日前在新北市蘆洲區民族路租下一處民宅頂樓，隨後找來胡姓男子（44歲）開起了天九牌職業賭場，因每到深夜出入份子複雜，遭附近住戶檢舉，蘆洲警方獲報派員埋伏蒐證，研判應是職業賭場。

上周五（10日）晚上9時許，警方見時機成熟持搜索票直搗賭場，當場查獲天九牌職業賭場，搜扣現金42萬2100元（含抽頭金9700元、賭資32萬5300元、共同賭資8萬7100元）、賭具。

員警清查賭客身分，赫見一名越南籍失聯移工，連同黃姓負責人、員工胡男、另11名賭客共14人，一併帶回偵辦，警詢後依賭博罪嫌移送黃、胡兩男，12名賭客依社會秩序維護法裁處；另越南籍逃逸移工偵詢後，移送移民署新北專勤隊。

新北市蘆洲警方，上周五（10日）晚上在民族路一處民宅頂樓，破獲天九牌職業賭場，帶回負責人在內14返所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲警方，上周五（10日）晚上在民族路一處民宅頂樓，破獲天九牌職業賭場，帶回負責人在內14返所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲警方，上周五（10日）晚上在民族路一處民宅頂樓，破獲天九牌職業賭場，帶回負責人在內14返所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲警方，上周五（10日）晚上在民族路一處民宅頂樓，破獲天九牌職業賭場，帶回負責人在內14返所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲警方，上周五（10日）晚上在民族路一處民宅頂樓，破獲天九牌職業賭場，帶回負責人在內14返所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲警方，上周五（10日）晚上在民族路一處民宅頂樓，破獲天九牌職業賭場，帶回負責人在內14返所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲警方，上周五（10日）晚上在民族路一處民宅頂樓，破獲天九牌職業賭場，帶回負責人在內14返所偵辦。記者曾伯愷／翻攝
新北市蘆洲警方，上周五（10日）晚上在民族路一處民宅頂樓，破獲天九牌職業賭場，帶回負責人在內14返所偵辦。記者曾伯愷／翻攝

賭場 移工

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