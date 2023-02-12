暗夜南市手套工廠火警 生產線燒毀人平安

南市東山區手套工廠今凌晨傳出火警，廠區明火竄出，幸無人傷亡。記者謝進盛／翻攝 台南市東山區一間手套工廠今凌晨不明原因起火，波及室外油氣集塵設備及手套生產線，台南市消防局調派17輛消防車37名消防人員趕往灌救，火勢在約50分撲滅，幸無人受困，火警詳細原因警消釐清中。

台南市消防局119勤務中心是在今2點35分接獲工廠員工報案，工廠有冒出明火，消防局緊急調派東山、白河、六甲、東原等鄰近消防分隊17車、37人投入搶救，廠房也配合斷電斷瓦斯，經查火勢在廠區北側，人員已撤出均安全，靜電油氣集塵設備先起火並燒入廠內。

消防隊員與惡火搏鬥，漏夜阻絕火勢蔓延，室外油氣集塵設備及室內手套生產線燃燒面積共約30平方公尺，凌晨3點3分控制火勢，3點26分撲滅。由於現場油氣集塵槽體內廢油持續悶燒，消防隊員持續派員射水，至今上午8點才完全降溫。