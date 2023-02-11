雲林住宅深夜傳火警 臥床老婦逃不出葬身火窟

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導

雲林縣二崙鄉埤塘納骨塔旁一處住宅，今晚近10點獲報發生火警，消防局派遣二崙、西螺、崙背及第二大隊車組前往搶救，人員滅火後進入火場搜救，在臥室床鋪救出1名受困的7旬老婦，但其已明顯死亡，火警發生原因待火調人員進一步釐清。

二崙鄉埤塘納骨塔旁一間民宅晚間10時許發生火警，警消出動二崙、西螺、崙背及第二大隊車組、4輛各式消防車、2輛救護車及16名人員趕底現場，火勢在4分鐘內控制，約10點25分左右撲滅。

火災初期由二崙分隊小隊長高喬勝指揮搶救，第二大隊副大隊長陳世朋抵達後再轉移指揮，據報屋內有1名女性受困，警消伺機衝進火場將她救出，但已明顯死亡。

據了解，77歲廖姓婦人為身心障礙者，疑因逃生不及身亡，縣府社會處及二崙鄉公所等單位均已獲報，介入處理；該起火警燃燒面積約20平方公尺，財物損失及起火原因仍待進一步火災調查。

雲林縣二崙鄉埤塘納骨塔旁一處住宅今晚10時許發生火警，1名7旬老婦受困，被救出時已明顯死亡。記者陳苡葳／翻攝
雲林縣二崙鄉埤塘納骨塔旁一處住宅今晚10時許發生火警，1名7旬老婦受困，被救出時已明顯死亡。記者陳苡葳／翻攝

【中央社雲林縣11日電】

雲林縣二崙鄉今天晚上發生一起民宅火警，消防局獲報後派員趕抵現場撲滅火勢後在臥室內發現一名77歲婦人，已不幸身亡。消防局表示，燃燒面積約20平方公尺，火災發生原因調查中。

雲林縣消防局今天發布新聞訊息表示，晚上9時56分獲報二崙鄉埤塘納骨塔旁住宅火警，有1老婦人受困屋內，派遣二崙、西螺、崙背及第二大隊出動各式消防車4部、救護車2部、人員16人前往搶救。

消防局說，晚上10時25分撲滅火勢，清理火場時在臥室床舖找到受困者廖李姓婦人（77歲，領有身心障礙者手冊），但明顯死亡放棄送醫。

消防局表示，火場燃燒面積約20平方公尺，火災發生原因尚待進一步釐清。已通報縣府社會處及二崙鄉公所協處後續事宜。

火災 救護車

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