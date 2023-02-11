年輕男女台中夜店當眾露點愛撫私處 坦承喝太多失態

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中市南屯某知名夜店昨傳出有年輕男女當眾露點，2人大膽調情摸胸、下體，引起附近酒客側錄PO網，由於影片太過大膽鹹濕，警方獲報通知露點的22歲劉姓女子及撫摸的蔡姓男子，以及拍影片的2人到案，當事人坦承因喝太多才失態，警方各依公然猥褻、散布猥褻物送辦。

台中第4分局調查，因臉書社團流傳一段不雅影片，其中女子有露點、男子上下其手等涉嫌刑事妨害風化，經確定拍攝日期、地點，經漏夜比對夜店周圍監視器畫面掌握當事人，24小時內找到其中男女、拍攝散布一共4人到案。

警方指出，經比對影片內容，卻認識劉姓女子10日凌晨3點多於南屯區夜店時，和蔡姓男子（27歲）酒後在店內愛撫，劉女還掀衣露出胸部，蔡男則上下其手撫摸，當眾露出隱私私密部位等，旁人則大聲鼓譟，

激情畫面也被一旁林姓（19歲）、吳姓（20歲）女子側錄事後PO上IG、Telegram等社群軟體，警方今通知4人到案，劉女、蔡男表示因酒後加上夜店氣氛熱絡，一時激情才做出猥褻行為，也坦承畫面中就是他們。

另拍攝散布的林女、吳女則表示不曉得會觸犯刑法，後果這麼嚴重，警方詢後各依刑法第234條意圖供人觀覽，公然為猥褻行為，以及第235條散布猥褻影像將4人送辦。

警方也表示，將持續針對轄內夜店、特種行業、易滋生犯罪之場所加強掃蕩，採突襲式臨檢嚇阻不法。

台中夜店傳出年輕男女當眾露點愛撫被側錄PO網，警方依妨害風化罪嫌移送4人。記者曾健祐／翻攝
台中夜店傳出年輕男女當眾露點愛撫被側錄PO網，警方依妨害風化罪嫌移送4人。記者曾健祐／翻攝
台中夜店傳出年輕男女當眾露點愛撫被側錄PO網，警方依妨害風化罪嫌移送4人。記者曾健祐／翻攝
台中夜店傳出年輕男女當眾露點愛撫被側錄PO網，警方依妨害風化罪嫌移送4人。記者曾健祐／翻攝

夜店 猥褻 臨檢

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