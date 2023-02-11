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夜店狂歡酒醉拍下不雅照 當事人、散布者全送辦

中央社／ 台中11日電

台中市警察局第四分局執行網路巡邏時，發現有不雅影片流傳，警方今天表示，經查獲是在夜店拍攝，將影片中的男女當事人，及2名散布者等4人，全部函送法辦。

警方指出，蔡姓男子（27歲）、劉姓女子（22歲）昨天凌晨3時許到夜店狂歡，在酒精催化下，2人當眾上演激情猥褻行為，還相互撫摸，也在現場的林姓女子（19歲）及吳姓女子（20歲）拍下畫面，並上傳網路平台，引發網友瘋傳。

四分局員警執行網路巡邏時，發現某網路社群中有不雅影片流傳，有違反刑法妨害風化之嫌，主動展開偵辦。警方指出，經確定影片拍攝地點是在南屯區一家知名夜店，漏夜調閱周邊監視器鏡頭，於24小時內，通知影片中的2名當事人及2名散布影片者到案說明。

警方指出，4人到案後，男女當事人供稱彼此並不認識，在酒精催化下，而做出不雅行為，也不知被其他客人拍下及上傳網路；至於2名散布影片的女子也互不相識，因為喝醉了，不知道自己拍下什麼畫面，也忘了如何上傳網路。

警方表示，4人分別依刑法意圖供人觀覽，公然為猥褻行為及散布猥褻影像等罪嫌函送法辦。

夜店 猥褻 酒精

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