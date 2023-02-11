嘉縣太保市2女童遭撞亡檢警今相驗 貨車司機涉過失致死

嘉義縣太保市2名小六女童，昨天下午共乘電動輔助自行車出遊，突遭輛貨車從後方追撞，2名女童噴飛到10公尺路旁農田，傷重不治，阮姓肇事司機及何姓同事受傷送醫。今天下午檢警相驗，2名女童都因車禍重傷不治，肇事阮男因車速過快、未注意車前狀況，涉及過失致死罪嫌；檢察官訊問後，諭知限制住居，依法偵辦。

下午檢警進行相驗，確認廖姓女童因車禍造成多發性骨盆開放性骨折併多處骨折、創傷性休克死亡；陳姓女童因車禍造成額頭撕裂傷併肢體骨折、創傷性休克死亡。被害人女童的家屬，都對肇事者提出告訴。肇事者即租賃小貨車駕駛阮姓男子，因車速過快、未注意車前狀況，涉及過失致死罪嫌。

到場關懷家屬的太保市長鄭淑分表示，意外發生太過突然，家屬心情還不能平復，公所得知惡耗後即啟動急難救助機制，協助家屬處理後事相關事宜。也針對這處路口設置爆閃燈、拆除遮蔽物；另由於嘉167線這路段畢直，會在沿線設置減速及易肇事路段等告示牌。

鄭淑分表示，家屬看過附近住家的路口監視器畫面後都難以接受，尤其看到車速那麼快從後追撞愛女的畫面更是心如刀割。是司機精神不濟打瞌睡還是其他原因？至今沒有一個肇事主因？且令家屬心寒的是對方連一通致意電話也沒有。

12歲廖姓女童與同齡的陳姓女童是同班同學，昨午相約出遊，由廖童騎電動自行車載陳童，沿嘉167縣道由南往北。不料，年約37歲阮姓司機駕駛白色貨車，直接從後方追撞，強大力道把2名女童撞飛到10公尺外的稻田，身體多處重創。

失控的貨車則撞斷路旁路燈桿與電線桿後，衝進田裡翻覆，不僅電動自行車嚴重扭曲變形，貨車也嚴重毀損。

陳姓女童送嘉義長庚醫院，到院前死亡急救無效，廖姓女童送嘉義榮醫搶救，因骨盆開放性骨折等傷勢嚴重，回天乏術。

阮姓駕駛則額頭及腳受傷，留院觀察、同車的年約29歲何姓同事雙腿挫傷。