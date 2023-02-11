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影／不爽遭小黃按喇叭 賓士車亮刀攔車叫囂 這下糗了

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

新北市汐止區日前疑似發生一起行車糾紛，白色賓士汽車駕駛及乘客涉嫌亮刀恐嚇，還企圖攔車滋事，汐止警方今通知涉案駕駛及乘客共3人到案，警詢後依恐嚇罪嫌函送士林地檢署偵辦。

據了解，本月7日晚上10時許，計程車司機張姓男子（38歲）開車行經汐止區鄉友街準備左轉上新長安橋，一輛白色賓士逆向搶先左轉，張男按喇叭提醒，不料賓士車右前座男子，竟將上半身探出車窗外叫囂，手上還涉嫌拿開山刀揮舞打算攔車。

隨後賓士車沿途逼車並在汐止區大同路與鄉長路口，賓士車駕駛及一名乘客下車，趁著路口停等紅燈時，手持球棒下車逼近停在後方的計程車，大聲叫囂企圖砸車，張男見狀連忙倒車駛離現場並打電話報警，所幸賓士車並未跟上來，平安躲過一劫。

汐止警方報組成專案小組積極偵辦，依車號查出車主為57歲鄭姓男子，他表示當晚未出門，車子被兒子開出去，警方今天下午通知22歲鄭姓男子及同車的19歲及16歲陳姓男子到案並查扣開山刀一把。

警詢後將3人依恐嚇罪嫌函送士林地檢偵辦，而鄭男另涉危險駕駛部分，則依道路交通管理處罰條例第43條告發，最高可處2萬4000元罰鍰。汐止偵查隊長廖國安呼籲民眾與人發生衝突應儘速報警處理，切勿私行暴力行為，避免觸法。

新北市汐止區日前疑似發生一起行車糾紛，白色賓士汽車駕駛及乘客涉嫌亮刀恐嚇，還企圖攔車滋事，汐止警方今通知駕駛鄭姓男子及乘客共3人到案，警詢後依恐嚇罪嫌函送士林地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
新北市汐止區日前疑似發生一起行車糾紛，白色賓士汽車駕駛及乘客涉嫌亮刀恐嚇，還企圖攔車滋事，汐止警方今通知駕駛鄭姓男子及乘客共3人到案，警詢後依恐嚇罪嫌函送士林地檢署偵辦。記者王長鼎／翻攝
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汐止 恐嚇

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