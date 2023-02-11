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范春琴19年顧13寄養兒少 女兒樂與無血緣家人分享

中央社／ 花蓮縣11日電

花蓮婦女范春琴擔任寄養媽媽，19年來照顧13名離開原生家庭小孩，她女兒剛開始感覺媽媽的愛被分掉，但慢慢也覺得寄養服務很有意義，願意和無血緣的兄弟姊妹分享。

花蓮縣政府和花蓮家扶中心今天舉辦寄養家庭授證典禮暨新春餐敘，同時分享寄養家庭的故事。

花蓮家扶中心表示，鄭江旺和范春琴夫妻，在3個小孩分別讀高二、高一和國二時投入寄養家庭行列，至今已有19年，幫助原生家庭失去功能的13名小孩，讓他們在安全、受呵護的家庭長大。

「春琴媽媽」將來到家裡的孩子都當成自己孩子一樣照顧，19年來她的孩子從來沒有因為要分享自己的房間，或是家中有其他的小孩住進來而有爭吵。

花蓮家扶中心表示，「春琴媽媽」的二女兒雖然剛開始確實感覺好像媽媽的愛被分掉了，但慢慢也覺得媽媽做寄養的服務很有意義。目前還有二個女兒與「春琴媽媽」一起同住，也經常會買點心和零食與寄養的孩子一起分享。

另對夫妻曾繁波和江素惠擔任17年的寄養爸爸和寄養媽媽，照顧16名寄養小孩。

花蓮家扶中心表示，「素惠媽媽」在孩子幼稚園大班及中班時，就投入寄養家庭行列，剛開始2個女兒多少還是會吃醋，但「素惠媽媽」常常教導孩子們做好事的概念，慢慢的，2個女兒都會幫忙照顧寄養兒少，成為最得力幫手。全家人都對於成為寄養家庭，做這份服務是非常棒的一件事。

花蓮縣政府表示，「家庭寄養服務」是當家庭發生重大變故、抑或是父母親不適任親職及無法提供孩子適當照顧時，在不得已情況下，讓孩子暫時離開原生家庭，並居於經縣市政府審核認可，及接受專業訓練的寄養家庭中，為兒少提供暫時性的家庭替代照顧。

寄養家庭 花蓮

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