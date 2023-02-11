高雄長腿妹急約會偷安全帽 網友批人模人樣心態不行

高市瑞春街日前發生一起竊案，被害人將監視器PO網，指安全帽遭竊，雖是小錢，但偷竊行為不對，已報警；影片中只見清秀長腿妹，疑急著約會偷竊他人放在機車上的安全帽，遭網友批「人模人樣，心態不行」；警方指已查出女子身分，將通知到案說明。

臉書社團「高雄五甲大小事」昨貼出一則附上影片的貼文，原PO指出，放在瑞春街超商旁大樓的安全帽被竊，並詢問網友有人認識影片中的女生嗎？我們已經準備報警，並強調安全帽雖是小錢，但偷竊行為不對。

影片中只見留著一頭長髮的長腿妹，走出屋外後，邊講電話，停在一排機車旁，猶豫了一下，隨後拿起他人放在機車上的安全帽，若無其事地離去。

該則貼文引起網友議論，有網友扮柯南指，「這應該調附近監視器就可以看到誰來載她，大概就知道她是誰」；有網友則支持說「如果沒報警處理，會有第2個受害者被偷」、「不要姑息養奸」；有網友直指「穿的人模人樣，心態不行」。