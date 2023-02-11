夾心追撞！小客車高速公路上遭撞 變「一團廢鐵」4人傷
周末假期首日，國道3號北上244.1公里處今天上午10點54分獲報有3輛車追撞事故，據了解，1輛自大貨車駕車不慎，追撞前方的自小客車，以致再往前推撞另1輛半聯結車並停在外側道上，車頭半毀，後車身則已看不出原形，車上4人受傷送醫，現場車流回堵數公里，國道警察第8公路警察大隊古坑分隊趕赴處理，已於11點43分恢復通車。
今天周六陽光露臉，許多人把握好天氣出遊，不過接近中午11時許，國道3號北向244.1公里路段傳出3車追撞事故，現場1輛自大貨車不慎追撞前方1輛自小客車，撞擊推擠間再撞1輛半聯結車，占用外側及減速車道，自小客車幾近半毀停在外側護欄邊，幾乎成了一團廢鐵，場面怵目驚心。
國道公路警察局第8公路警察大隊古坑分隊獲報趕抵現場救援，小隊長蔡承良表示，該事故造成自小客車3名大人、1名小孩受傷，均送竹山秀傳醫院治療，其中75歲張姓男子胸部受傷，生命跡象正常，目前開刀治療中；提醒用路人開車務必注意前方車流動態，並保持安全距離，維護自身及他人行車安全。
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