夾心追撞！小客車高速公路上遭撞 變「一團廢鐵」4人傷

周末假期首日，國道3號北上244.1公里處今天上午10點54分獲報有3輛車追撞事故，據了解，1輛自大貨車駕車不慎，追撞前方的自小客車，以致再往前推撞另1輛半聯結車並停在外側道上，車頭半毀，後車身則已看不出原形，車上4人受傷送醫，現場車流回堵數公里，國道警察第8公路警察大隊古坑分隊趕赴處理，已於11點43分恢復通車。

今天周六陽光露臉，許多人把握好天氣出遊，不過接近中午11時許，國道3號北向244.1公里路段傳出3車追撞事故，現場1輛自大貨車不慎追撞前方1輛自小客車，撞擊推擠間再撞1輛半聯結車，占用外側及減速車道，自小客車幾近半毀停在外側護欄邊，幾乎成了一團廢鐵，場面怵目驚心。