影／又是視線死角惹禍 87歲婦過馬路遭公車撞斷手
又是視線死角惹禍，新北市87歲婦人今天中午在中和區中正路與連城路口過馬路時，遭左轉公車撞倒在地，疑似左手骨折，公車上一名乘客也因公車急煞擦挫傷，均由救護車送醫。公車張姓女駕駛酒測值為零，事故發生原因現由警方調查釐清中。
中和警方今天中午12時10分獲報，中和區中正、連城路口發生公車撞傷人交通事故，員警及救護車獲報趕抵現場，發現87歲鄭姓婦人倒臥在行人穿越道上，表情十分痛苦，經救護人員檢視，疑似左手臂骨折，而公車上乘客壽姓男子（50歲）也因公車急煞跌倒有擦挫傷，二人均由救護車送往雙和醫院 。
據了解，公車司機張姓女子（42歲）駕駛公車中和區連城路欲左轉往新店方向時，在連城與中正路口疑似視線死角，未注意前方行走於行人穿越道上的鄭女不慎擦撞，致鄭婦當場被撞倒在地。張姓女駕駛酒測值為零，事故發生原因及相關肇事責任歸屬，現由警方調查釐清中。
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