影／又是視線死角惹禍 87歲婦過馬路遭公車撞斷手

又是視線死角惹禍，新北市87歲婦人今天中午在中和區中正路與連城路口過馬路時，遭左轉公車撞倒在地，疑似左手骨折，公車上一名乘客也因公車急煞擦挫傷，均由救護車送醫。公車張姓女駕駛酒測值為零，事故發生原因現由警方調查釐清中。

中和警方今天中午12時10分獲報，中和區中正、連城路口發生公車撞傷人交通事故，員警及救護車獲報趕抵現場，發現87歲鄭姓婦人倒臥在行人穿越道上，表情十分痛苦，經救護人員檢視，疑似左手臂骨折，而公車上乘客壽姓男子（50歲）也因公車急煞跌倒有擦挫傷，二人均由救護車送往雙和醫院 。