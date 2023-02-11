男子攜玩具槍搭捷運 警獲報蒐證裁罰

39歲邱姓男子日前戴警帽，腰上掛有鋼質警棍及玩具槍搭捷運，警方獲報後查出，邱男為臨時演員因當時要前往工作，才帶違禁物品搭捷運。警詢後依違反社維法函送裁罰。

台北市警察局捷運警察隊表示，捷運板南線日前發生2起乘客帶違禁物搭車案件，事後調監視器畫面等資料，掌握2名男子身分，通知到案說明。

警方查出，39歲邱男在1月初搭乘板南線時，因頭戴警帽、腰上掛有鋼質警棍及玩具槍，穿著打扮類似警察，引來其他乘客側目，民眾報警處理。

捷運警察隊派員到場時，邱男已從捷運國父紀念館站下車離去，事後調閱監視器畫面等資料，掌握身分，通知到案。警方表示，因邱男攜帶警棍等違禁物搭乘捷運已違法，警詢後依違反社會秩序維護法函送裁罰。

警方在1月中旬也接獲報案，有男子搭乘捷運時，疑攜帶槍械，引發其他乘客驚慌通報站務人員，捷運警察隊事後調閱監視器畫面等資料，掌握身分，經查，男子攜帶槍械為玩具槍，警詢後依違反社維法函送裁罰。

捷運警察隊表示，經統計，去年因乘客攜帶違禁物品搭乘捷運依違反社維法裁罰案，共9件，依台北捷運系統旅客須知，未經許可，不得攜帶危險品或易燃物進捷運範圍，包含刀具、剪刀、尖銳物品或各式玩具槍等，否則可依法裁罰。

警方說，民眾搭捷運時，若發現乘客攜帶疑似危險物品，可先告知站務人員或打110報案，切勿與對方產生衝突，以免危及安全。